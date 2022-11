Auch am fünften Turniertag deutet sich an, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar die wohl für Fans uninteressanteste seit langem wird. Auch der erste Aufritt von Brasilien im Spiel gegen Serbien hat den eher schwachen Trend bei den TV-Einschaltquoten in Deutschland nicht ändern können.

Am Mittwoch schalteten beim ersten Spiel von Deutschland bei der WM 2022 deutlich weniger TV-Zuschauer ein als noch im Jahr 2018. Die ARD gab am Freitag bekannt, dass am Tag des deutschen Spiels gegen Japan zwar rund 12,5 Millionen Mal der Sportschau Event-Livestream und der 24/7-Stream in der ARD Mediathek abgerufen worden sei. Die normale Quote beim Auftaktspiel von Deutschland war jedoch so gering wie zuletzt vor 28 Jahren. Alle Informationen zu den Einschaltquoten beim Deutschland-Spiel.