die möglichen Gegner der deutschen Mannschaft in einem Achtelfinale. Die deutschen Fans dürfen bei der Fußball-WM in Katar wieder vom Achtelfinale träumen. Nach dem 1:1 der DFB-Elf gegen Spanien und dem Sieg von Costa Rica gegen Japan ist zwar ein Weiterkommen aus eigener Kraft nicht mehr möglich, aber trotzdem hat Deutschland realistische Chancen, die Vorrunde zu überstehen. In diesem Artikel werfen wir mal einen Blick auf

Gegen wen würde Deutschland im Achtelfinale spielen?

Tabelle der Deutschland-Gruppe aktuelle aus: Deutschland hat vor dem dritten und letzten Spieltag der Vorrunde zwar noch Chancen aufs Weiterkommen, aber schon nicht mehr auf Platz 1 in der Gruppe E . So sieht dieaktuelle aus:

1. Spanien - 4 Pkt., Tore +7

2. Japan - 3 Pkt., Tore 0

3. Costa Rica - 3 Pkt., Tore -6

4. Deutschland - 1 Pkt., Tore -1

Weiterkommen als Gruppenzweiter gegen den Ersten der die Situation der Gruppe F: Das heißt, Deutschland würde bei einemgegen den Ersten der Gruppe F spielen. Das ist aktuell

1. Kroatien - 4 Pkt., Tore +3

2. Marokko - 4 Pkt., Tore + 2

3. Belgien - 3 Pkt., Tore -1

4. Kanada - 0 Pkt., Tore -4

Kanada ist also bereits aus dem Turnier ausgeschieden. Kroatien, Marokko und Belgien haben aber noch Chancen aufs Weiterkommen. Am letzten Spieltag in dieser Gruppe kommt es zu folgenden Begegnungen:

Kroatien - Belgien - 1.12. 16 Uhr

Kanada - Marokko - 1.12. 16 Uhr

Die vermeintlich einfachste Aufgabe hat also Marokko. Gegen die bislang punktlosen Kanadier gelten die Marokkaner als Favorit. Bei einem Sieg Belgiens oder einem Unentschieden wäre Marokko auch Sieger dieser Gruppe. Selbst bei einem Sieg Kroatiens wäre über das Torverhältnis der 1. Platz in Gruppe F möglich. Es gibt aber auch Konstellationen, in denen Kroatien oder Belgien diese Gruppe gewinnen. Alle drei Teams sind also mögliche Gegner für Deutschland in einem Achtelfinale. Fest steht allerdings schon der Termin, an dieses Spiel stattfindet: