Brasilien spielt bei der brasilianische Nationalmannschaft war als erstes Team für die WM in Katar qualifiziert. Bereits nach 13 von 18 Qualifikationsspielen löste die „Seleção“ das WM-Ticket. Bei dieser Weltmeisterschaft gehört Brasilien wieder zu den Favoriten auf den Titel. spielt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in Gruppe G mit der Schweiz, Serbien und Kamerun. Diewar als erstes Team für die WM in Katar qualifiziert. Bereits nach 13 von 18 Qualifikationsspielen löste die „Seleção“ das WM-Ticket. Bei dieser Weltmeisterschaft gehört Brasilien wieder zu den Favoriten auf den Titel.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die brasilianische Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar.

WM-Kader 2022: Das ist der Kader von Brasilien

Aufgrund der souveränen Qualifikation für die WM in Katar ist Brasilien der klare Favorit in Gruppe G. Supestar Neymar fällt voraussichtlich für die Gruppenphase aus. Der brasilianische Kader für die Weltmeisterschaft in Katar sieht folgendermaßen aus

Tor

Alisson (FC Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Abwehr

Thiago Silva (FC Chelsea)

Marquinhos (Paris St. Germain)

Danilo (Juventus Turin)

Éder Militão (Real Madrid)

Alex Telles (FC Sevilla)

Alex Sandro (Juventus Turin)

Bremer (Juventus Turin)

Dani Alves (Pumas)

Mittelfeld

Casemiro (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham United)

Fabinho (FC Liverpool)

Fred (Manchester United)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Bruno Guimaraes (Newcastle United)

Angriff

Neymar (Paris St. Germain)

Richarlison (Tottenham Hotspur)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Antony (Manchester United)

Raphinha (FC Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Pedro (Flamengo)

Gabriel Jesus (Arsenal London)

Gabriel Martinelli (Arsenal London)

Tite: Das ist der brasilianische Nationaltrainer bei der WM 2022

Adenor Leonardo Bachi genannt Tite trainiert seit 2016 die brasilianische Nationalmannschaft. Der 61-Jährige musste 1990 aufgrund einer Knieverletzung seine aktive Karriere als Spieler beenden. Anschließend schlug er eine Laufbahn als Trainer ein. Bei der WM 2018 schied er mit der „Seleção“ im Viertelfinale aus. 2019 gewann er mit Brasilien die Copa América.

Die Spiele von Brasilien bei der WM 2022

Der erste Gegner von Brasilien ist Serbien. Im zweiten Gruppenspiel treffen Brasilien und die Schweiz aufeinander. Am 2. Dezember steht das letzte Spiel in der Gruppe G für die Brasilianer auf dem Programm. Gegner wird Kamerun sein.

Das sind die Spiele von Brasilien bei der WM in der Übersicht:

Donnerstag, 24. November 2022

Schweiz - Kamerun im Al-Janoub Stadium 11.00 Uhr MEZ

Kamerun im Al-Janoub Stadium 11.00 Uhr MEZ Brasilien - Serbien im Lusail Stadium 20.00 Uhr MEZ

Montag, 28. November 2022

Kamerun - Serbien im Al-Janoub Stadium 11.00 Uhr MEZ

Brasilien - Schweiz im 974 - Ras Abu Aboud Stadium 17.00 Uhr MEZ

Freitag, 2. Dezember 2022

Kamerun - Brasilien im Lusail Stadium 20.00 Uhr MEZ

im Lusail Stadium 20.00 Uhr MEZ Serbien - Schweiz im 974 - Ras Abu Aboud Stadium 20.00 Uhr MEZ

So sehen die Trikots von Brasilien aus

Die Trikots von Brasilien bei der WM 2022 rüstet die Firma Nike aus. Das Heimtrikot ist Gelb, der Kragen und die Ärmelenden sind in Grün gehalten. Dazu tragen Neymar und Co. blaue Hosen. Das Ausweichtrikot ist komplett in Blau. Die Ärmelenden sind wieder mit grüner Farbe ausgestattet. Zudem ist ein Muster auf den Ärmeln.

Weitere Infos zur WM 2022 in Katar

Wir haben viele weitere interessante Artikel rund um die Fußball-Weltmeisterschaft für euch. Klickt euch durch die Artikel und erfahrt alles Wichtige im Zusammenhang mit der Wüsten-WM in Katar: