Samstag, den 26.11.2022, auf Mexiko. Das Südamerika-Duell ist für beide Teams bereits das zweite Spiel bei dieser WM. Nach der blamablen Argentinien trifft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am heutigen, auf. Das Südamerika-Duell ist für beide Teams bereits das zweite Spiel bei dieser WM. Nach der blamablen Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien ist Argentinien zum Siegen verdammt. Die starken Mexikaner werden alles daran setzen, Superstar Lionel Messi eine vorzeitige WM-Heimreise zu bescheren.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie Argentinien gegen Mexiko und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

WM heute live – Argentinien gegen Mexiko: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Gruppe C zwischen Argentinien und Mexiko findet am Samstag, den 26.11.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:00 Uhr im Lusail Iconic Stadion in Lusail. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Argentinien, Mexiko

: Argentinien, Mexiko Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Gruppe : C, 2. Spieltag

: C, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : Samstag, 26.11.2022, 20:00 Uhr

: Samstag, 26.11.2022, 20:00 Uhr Stadion/Spielort : Lusail Iconic Stadion, Lusail

: Lusail Iconic Stadion, Lusail Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Cesar Montes ist heute mit Mexiko gegen Argentinien gefordert. Wer geht als Sieger vom Platz?

© Foto: MANAN VATSYAYANA/AFP

WM-Übertragung: Wo läuft Argentinien gegen Mexiko im Free-TV?

live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge im ARD verfolgen. Die Übertragung beginnt um 19:30 Uhr. Moderatorin omas Hitzlsperger, Sami Khedira durch die Sendung. Vor Ort sind Reporterin Das Spiel zwischen Argentinien und Mexiko wirdübertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge imverfolgen. Die Übertragung beginnt um 19:30 Uhr. Moderatorin Jessy Wellmer führt mit den Experten Almuth Schult, Thdurch die Sendung. Vor Ort sind Reporterin Esther Sedlazcek und Bastian Schweinsteiger mit dabei. Kommentiert wird das Spiel Argentinien gegen Mexiko von Gerd Gottlob.

Wo wird Argentinien vs. Mexiko im Livestream übertragen?

Für das WM-Spiel gibt es einen kostenlosen Live-Stream. In der ARD-Mediathek kann das Spiel kostenlos gestreamt werden. Der Streaming-Anbieter MagentaTV überträgt das Spiel ebenfalls im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Argentinien gegen Mexiko am 26.11.2022 um 20:00 Uhr:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : MagentaTV

: MagentaTV Live-Stream: ARD-Mediathek, MagentaTV

ARD, ZDF und MagentaTV – Welcher Sender zeigt was?

Insgesamt werden die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 48 WM-Spiele live im Free-TV übertragen. Darunter fallen unter anderem die Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinals und das Finale. Diese Spiele werden zwar auch von MagentaTV übertragen – der kostenpflichtige Streamingdienst hat allerdings zusätzlich 16 Spiele auf exklusiver Basis im Angebot. Hierzu zählen auch Partien im Achtel- und Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei, sofern die DFB-Elf nicht beteiligt ist.

Warum sind die Nachspielzeiten so lange?

Argentinien vs. Mexico: Die Aufstellungen der Teams

Das ist die voraussichtliche Startelf von Argentinien:

E. Martinez - Montiel, L. Martinez, Otamendi, Acuna - Rodriguez, de Paul, Mac Allister, Messi - di Maria, L. Martinez

Das ist die voraussichtliche Startelf von Mexiko:

Ochoa - Montes, Moreno, Araujo - K. Alvarez, Gallardo, Chavez, Herrera, Guardado - Lozano, Vega

Alle weiteren Infos zur WM 2022 in Katar

Wir haben viele weitere interessante Artikel rund um die Fußball-Weltmeisterschaft für euch. Klickt euch durch die Artikel und erfahrt alles Wichtige im Zusammenhang mit der Wüsten-WM in Katar: