Portugal, Frankreich und Brasilien sicher im Achtelfinale

Portugal hat sich mit einem 2:0-Sieg gegen Uruguay für das Achtelfinale qualifiziert. Nach dem 3:2 zum Auftakt gegen Ghana ist Portugal in Gruppe H nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen und steht nach Frankreich und Brasilien als drittes Team im Achtelfinale, zum Abschluss der Vorrunde am Freitag reicht der Mannschaft von Trainer Fernando Santos ein Punkt gegen Südkorea sicher zum Gruppensieg. Uruguay muss gegen Ghana unbedingt gewinnen. "Wir haben den Plan erfüllt", sagte Portugals Trainer Fernando Santos.

Brasilien hat sich am Montagabend ein 1:0 gegen die Schweiz erkämpft und damit den Einzug ins Achtelfinale klargemacht. Casemiro (83. Minute) erzielte kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer für die Seleção, der die K.o.-Phase beim Turnier in Katar angesichts von nun sechs Punkten in der Gruppe G nicht mehr zu nehmen ist. Im abschließenden Vorrundenspiel treffen die Brasilianer am Freitag noch auf Kamerun.

Frankreich ist bei der WM in Katar bereits sicher im Achtelfinale. Durch zwei Siege haben die Franzosen um Superstar Kylian Mbappe sechs Punkte nach zwei Spielen und somit bereits vor dem dritten und letzten Spieltag in der Gruppenphase mindestens Zweiter in der Gruppe D. Als Gruppenerster würde Frankreich das Achtelfinale gegen den Zweiten der Gruppe C am 4. Dezember um 16 Uhr spielen.

Wie viele Mannschaften kommen ins Achtelfinale?

Insgesamt gibt es acht Gruppen bei der WM. Es kommen also 16 Mannschaften weiter.

Termine der Achtelfinale bei der WM in Katar

Die acht Achtelfinalpartien werden vom 3 bis 6. Dezember ausgespielt. Und das sind die genauen Termine: