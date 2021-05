Nun ging es doch ganz schnell. Am Dienstagmorgen meldeten erste Medien, dass Hansi Flick in Frankfurt weilt, um in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) die Unterschrift unter einen Vertrag zu setzen, der ihn als künftigen Bundestrainer ausweist. Kurz vor Mittag kam dann bereits die Best...