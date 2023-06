Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet vor der Sommerpause zunächst ihr 1000. Länderspiel am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine. Anschließend folgen noch am 16. Juni ein Test in Warschau gegen Polen und die Partie am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. Der Dreierpack ist ein weiterer Testlauf für die Heim-EM im kommenden Jahr.

Einem „Kicker“-Bericht zufolge setzt Flick unter anderem wieder auf die erfahrenen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger. Gündogan bestreitet am 10. Juni mit seinem Club Manchester City das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand und wird deshalb gegen die Ukraine nicht dabei sein. Bei den März-Länderspielen gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) hatte er gefehlt, da er Vater geworden war. Ob andere WM-Akteure wie Leroy Sané oder Niklas Süle, die im März ebenfalls nicht dabei waren, wieder nominiert sind, wird Flick am Freitag verkünden.