Deutsche Fußball Liga Bundesliga-Übertragung: Von Köln aus rund um die Welt

Köln / Dominik Guggemos

Die DFL produziert in Köln die Live-Bilder der Bundesligaspiele und sendet sie an 211 Länder.

Samstag, 15.30 Uhr, in Deutschland. Wenn nicht gerade Sommer- oder Winterpause ist, verfolgen viele Fußball-Fans gespannt, was in der Bundesliga passiert. Die Produktion der Live-Bilder, die Millionen von Menschen vor dem Fernseher verfolgen, findet dabei in Köln statt. Genauer gesagt im CBC – dem Cologne Broadcast Center.

Das langgezogene Backsteingebäude direkt am Rheinufer sieht altmodisch aus, innen drin befindet sich allerdings modernste Technik. Nebenan filmt RTL seine Frühstücksfernsehen-Show „Guten Morgen Deutschland“. Direkt unterhalb der Live-Produktion ist der mittlerweile sagenumwobene „Keller“, in dem die Videoschiedsrichter sitzen.

Bundesliga-Übertragung in 211 Fifa-Länder

Auf dem Stockwerk, auf dem Sportcast, ein 100-Prozent-Tochterunternehmen der Deutschen Fußball Liga (DFL), die Spiele produziert, kann es schon einmal laut werden. „Goal in Dortmund!“, schallt es aus einer Kommentatoren-Kabine. „What a magnificent pass by Kimmich“ („Was für ein großartiger Pass von Kimmich“), aus der anderen. Ein Reporter steht das ganze Spiel über, damit er mit den Armen wild gestikulierend kommentieren kann.

Für den internationalen Markt – die Bundesliga wird in alle 211 Fifa-Länder übertragen – schickt Sportcast in Köln einen englischsprachigen Kommentar um die Welt. Die TV-Sender, die sich die Rechte für die Bundesliga gekauft haben, müssen diesen nicht übernehmen. Rund 60 Prozent der Auslands-Übertragungen finden mit Kommentatoren statt, welche die Sender selbst beauftragen. Aber die 40 Prozent, die den „World Feed“ benutzen, also das Signal direkt übernehmen, sollen gut versorgt werden.

Es gibt einen Pool von 15 Kommentatoren, die sich abwechseln. Eine der bekanntesten Stimmen ist dabei Derek Rae, der im Videospiel-Klassiker Fifa 19 die Champions League kommentiert. Ihn begeistert sein Job so sehr, dass er auch mal bei der firmeninternen Weihnachtsfeier Tisch­kicker-Duelle kommentiert. Sechs der neun Spiele werden mit einem Experten an der Seite des Reporters produziert.

Fünfzehn Sportcast Kommentatoren

Sportcast beschäftigt 15 Analysten. Wichtig ist dabei, dass sie perfekt Englisch sprechen. Dadurch ist die Auswahl zwar ein wenig beschränkt, trotzdem finden sich bekannte Namen im Experten-Pool. So ist der Ex-Nationalspieler und ehemalige U-17-Nationaltrainer Steffen Freund ein häufiger Gast im Broadcast Center. Der Weltenbummler Lutz Pfannenstiehl, seit kurzem Sportvorstand beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, kommentierte häufig für Sportcast.Noch nicht allzu lange mit dabei ist Thomas Broich. Der 37-jährige Ex-Bundesliga-Profi, der später in Australien zum Fußballer des Jahrzehnts gewählt wurde und um den sich der Kult-Dokumentarfilm „Tom meets Zizou – Kein Sommermärchen“ dreht, will sich als Experte einarbeiten.In der Saison 2016/17, dem letzten Bilanzjahr, lag der Gesamtumsatz der Bundesliga bei 3,37 Milliarden Euro. Die Sendelizenzen für erste und zweite Liga alleine bringen insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Allerdings gibt es durchaus Kritiker, die eine inhaltliche Gleichschaltung der Übertragungen befürchten. Klar ist: die DFL vermarktet die Bundesliga. Kritik ist nicht immer gut fürs Geschäft. Christian Holschier, Leiter Unternehmenskommunikation der DFL, betont allerdings, dass jeder übertragende Sender die Live-Bilder durch eigene Kameras im Stadion ergänzen und das Geschehen in die eigene Moderation und Kommentierung einbetten könne.

