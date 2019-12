Am Ende dieses Spiels mussten Spieler und Verantwortliche des VfB Stuttgart erst einmal kräftig durchatmen. 2:2 hieß es am Samstag nach packenden 90 Minuten in Hannover, die für neutrale Zuschauer beste Zweitliga-Unterhaltung boten, die Sorgen beim VfB und die Zweifel an Trainer Tim Walter aber k...