Themen in diesem Artikel Stuttgart 21 VfB Stuttgart

Wo Wolfgang Dietrich ist, da ist Ärger. Dieser Satz greift zu kurz, um den gebürtigen Remstäler zu beschreiben. Dietrich ist ein freundlicher, geselliger Mensch. Kein Polarisierender – auf den ersten Blick. In den vergangenen Jahren allerdings wirkte der 70-Jährige vor allem dort, wo es wehtut. Von 2010 bis 2015 als das in Stuttgarter Halbhöhen- und Kessellage ungeliebte Gesicht des Bahnprojekts Stuttgart 21. Danach, von Oktober 2016 an, als ehrenamtlicher Präsident des kriselnden VfB Stuttgart. „Spalter, Spalter“, schmetterten ihm die Fans schon bei der Wahl entgegen.

„Es hat mir die drei Jahre trotzdem richtig Spaß gemacht“, sagte Dietrich gestern auf Anfrage dieser Zeitung. Er wolle aber eigentlich nichts mehr sagen. „Nicht aus Verbitterung“, erklärt er. „Ich habe noch nie nachgekartet, nicht als Unternehmer, nicht als Sprecher von S21.“ Dabei gebe es viel zu sagen. Denn Dietrich ist tief enttäuscht. Von Häme, Spott und Anfeindungen, die seine Zeit als VfB-Präsident begleiteten.

VfB Stuttgart Wolfgang Dietrich tritt als Präsident des VfB zurück Wolfgang Dietrich ist als Präsident des VfB Stuttgart zurückgetreten. Damit reagierte der eigentlich bis 2020 gewählte 70-Jährige auf das technische Chaos bei der abgebrochenen Mitgliederveranstaltung.

Dass ihn diese Ablehnung jetzt die Reißleine ziehen ließ, scheint Dietrich fast selbst zu überraschen. Als S21-Repräsentant lebt er damit, eine Hassfigur für Kritiker des Bahnprojekts zu sein. Und jetzt noch mehr Druck? So richtig will Wolfgang Dietrich darauf nicht antworten. „Das ist ein Wahnsinn“, sagt er nur und verabschiedet sich, weil er ja eigentlich nichts sagen wollte.

Derweil feiern in Stuttgart und im Land alle, die den Unternehmer von Beginn an abgelehnt hatten. Und jene, die Dietrich spätestens dann misstrauten, als das Fußball-Magazin Kicker im April 2019 berichtete, dass Dietrich mittels einer Drittfirma noch immer an der Quattrex Sports AG beteiligt sei. Das Unternehmen, das Fußball-Klubs Kredite gewährt, ist Investor bei Union Berlin. Also ausgerechnet dem Verein, der den VfB in der Relegation wieder in die zweite Liga schickte. Dort muss der Verein nun ohne den Mann auskommen, der seit 1974 VfB-Mitglied ist.

Das könnte dich auch interessieren:

Café Strich-Punkt in Stuttgart Prostitution bei Männern: „Sie haben oft keine andere Wahl“ In Stuttgart gehen 400 bis 600 junge Männer und Transpersonen der Prostitution nach. Manche freiwillig, manche nicht. Sozialarbeiterin Annika Langenbacher vom Café Strich-Punkt kennt ihre Geschichten.