Nun also ist es offiziell: VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hat seinen eigentlich im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist aus Stuttgart am Donnerstagmittag bekannt. „Was hier passiert ist in den vergangenen eineinh...