Wie schade, dass dieses Spiel in einem gähnend leeren Stadion stattfinden musste. Mit 60 000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena wäre die Begegnung sicherlich ein unvergessliches Erlebnis geworden. So aber lieferten sich der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt beim alles in allem gerechten 2...