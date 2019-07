Rot-Weiße Schwaben, Berkheim

„Ich habe gehofft, dass es so kommt“, sagt Joachim Schmid zum Rücktritt von VfB-Präsident Wolfgang Dietrich. Der Vorsitzende des Fanclubs „Rot-Weiße Schwaben Berkheim“, dem mit 1300 Mitgliedern stärkstem Fanclub des VfB, spricht von Lagern: „Es gab immer mehr Unmut über Fehleinkäufe, verprasstes Geld, Personalien. Die Gegner von Wolfgang Dietrich haben am Ende doch deutlich überwogen. Auch in unserem Fanclub.“ Es gebe immer wieder Akzeptanz-Probleme bei den Fans mit Personen aus dem Aufsichtsrat. „Mehr Fußballkompetenz und weniger Finanzbosse“, fordert Schmid deshalb im Hinblick auf einen neuen VfB-Präsidenten.

Oberes Filstal, Bad Überkingen

„Die Stimmung war von vorneherein gegen den Präsidenten gereizt“, sagt Jochen Baumeister vom VfB-Fanclub Oberes Filstal aus Bad Überkingen. Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag war er im Stadion und ist sicher: „Die Fans wollten den Präsidenten unter Punkt sechs abwählen, weil die Frustration groß ist.“ Mehr möchte er dazu auch nicht sagen. Für die Zukunft wünscht sich Baumeister vor allem Ruhe für den Verein und Kontinuität. Hoffnungen setzt er auf Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. „Der Hitzlsperger ist einer von uns“, sagt Baumeister. „Der weiß, wie der VfB tickt, der weiß, wie wir ticken.“ Deshalb habe er bei den Mitgliedern einen „hohen Kredit“ und sei in der Fankultur hoch angesehen.

Highlander, Ochsenhausen

Als „absoluter Dietrich-Gegner“ bezeichnet sich Martin Koch vom VfB-Fanclub „Highlander“ in Ochsenhausen. Menschlich, betont er aber, sei Dietrich „einwandfrei“. Manche Fehlentscheidungen seien aber einfach nicht nachvollziehbar gewesen. Zu lange habe er an Michael Reschke als Sportvorstand festgehalten. Probleme zwischen Reschke und den Trainern seien ein Grund für den Abstieg, behaupten viele Fans. „Wir Fans haben den Wunsch nach Kontinuität. Und wir brauchen mal wieder Erfolg“, sagt Koch. „Jetzt ist Dietrichs Kopf gerollt und das war auch nötig, damit endlich wieder Ruhe einkehrt.“ Aber nicht alle Mitglieder des Fanclubs glauben, dass Dietrich der Alleinschuldige ist, sagt Koch: „Die Mannschaft hat auch einiges verbockt.“

Remswelle, Essingen

Als „richtig und konsequent“ bezeichnet Martin Göhringer vom Fanclub „Remswelle Essingen“ im Ostalbkreis den Rücktritt von Wolfgang Dietrich. Dieser sei aus seiner Sicht „schon längst überfällig gewesen. Missverständnisse haben die Spitze des Vereins geprägt, mit dem Sportvorstand Michael Reschke habe Dietrich „völlig falsch“ gelegen. Auch wenn Göhringer den Abtritt des 70-Jährigen befürwortete, persönliche Angriffe – von Häme und Feindseligkeiten schrieb Dietrich auf Facebook – gehen für Göhringer zu weit.

