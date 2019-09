Schlagwörter VfB Stuttgart

In Stuttgart sind manche ihrer Zeit offenbar voraus. Der Stadionsprecher jedenfalls begrüßte die Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena fälschlicherweise „zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg“. Die Wölfe kicken bekanntlich in der Bundesliga. Dahin will der VfB so schnell wie möglich wieder z...