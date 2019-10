Tim Walter wirft so schnell nichts um. Selbst eine 2:6-Schlappe wie jene am vergangenen Wochenende im Zweitliga-Spitzenspiel beim HSV nicht. Es war die dritte Niederlage in Folge für die ambitionierten Stuttgarter. Der VfB-Trainer aber lächelt die Probleme weg. Er gibt sich wie immer selbstbewusst...