Normalerweise muss VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo in der Pressekonferenz vor einem Spieltag Fragen zu Gegner, Form der eigenen Schützlinge und Aufstellung beantworten. Normalerweise. Vor dem Match in der Fußball-Bundesliga der Stuttgarter gegen RB Leipzig am Samstag (20.30 Uhr/Sky) in eigener Ar...