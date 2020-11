Mehr Torschüsse, mehr Pässe gespielt, mehr gelaufen, mehr Zweikämpfe gewonnen. Keine Frage: Der VfB Stuttgart hat eine starke Vorstellung gegen Rekordmeister Bayern München abgeliefert. Am Ende aber erhielt der Aufsteiger beim 1:3 (1:2) an diesem bitterkalten Nachmittag in der fast menschenleere...