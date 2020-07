Stuttgart. Kein anderes Thema dominiert die Gesprächsrunden im Vorstand der VfB-Stuttgart-AG so sehr wie die finanzielle Not, in die der Club trotz des Wiederaufstiegs geraten ist. Dass dem VfB das Wasser bis zum Halse steht, das haben die VfB-Strategen trotz des Re-Starts und der Ausbezahlung von TV-Geldern bei jeder Gelegenheit betont und immer wieder auf entsprechende Gegenmaßnahmen verwiesen: den vorübergehenden Gehaltsverzicht der Profis, die Kurzarbeit, in der sich die 250 Mitarbeiter auch weiterhin befinden, den Einstellungs- und Ausgabenstopp auf der Geschäftsstelle. Ein weiteres Mittel, den Finanzkollaps zu vermeiden, ist nun bekannt: der Antrag auf staatliche Hilfe.

Hilfe für den VfB: Haftrisiko liegt beim Steuerzahler

Der VfB hat bei der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen der milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme für die deutsche Wirtschaft Kredite in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro beantragt. Das Haftungsrisiko läge in diesem Fall beim Steuerzahler. Wie es heißt, könnte in den nächsten Tagen über den VfB-Antrag beraten werden.

Staatshilfen für die Milliardenindustrie Profifußball – das schien bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie undenkbar. Jahrelang hatte die Branche neue Umsatzrekorde vermeldet und bei Ablösesummen oder Spielergehältern mit dem Geld nur so um sich geworfen. Beim VfB reichten auch Transfereinnahmen von 160 Millionen Euro seit 2016 und der mit 41 Millionen Euro dotierte Daimler-Einstieg nach der Ausgliederung 2017 nicht, um einen weiteren Abstieg in Liga zwei und die aktuelle massive finanzielle Schieflage zu vermeiden.

VfB muss weiter sparen

Ein kleiner Trost mag es nun sein, dass es vielen anderen deutschen Profiklubs nicht besser geht. Die halbe Bundesliga soll darüber nachdenken, bei der KfW vorstellig zu werden, oder hat dies bereits in die Tat umgesetzt. Werder Bremen kündigte schon im Mai an, Staatshilfen in Anspruch nehmen zu wollen. Selbst der Branchenriese Borussia Dortmund hat sich laut „Spiegel“ damit beschäftigt, einen staatlich abgesicherten Kredit von bis zu 60 Millionen zu beantragen. Der Lokalrivale Schalke 04 wiederum hofft auf eine Bürgschaft durch das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von 31,5 Millionen Euro.

Beim VfB warten sie nun bereits seit drei Monaten auf den Bescheid aus Berlin und wollen anschließend entscheiden, wie es weitergeht. Unabhängig von einer möglichen staatlichen Finanzspritze ist schon jetzt klar, dass weiterhin gespart werden muss und die Kurzarbeit der Mitarbeiter bis mindestens Jahresende weiterläuft.