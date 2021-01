Am Samstag, 09.01.2021, ist die Borussia Dortmund zu Gast beim RB Leipzig. Die Fans dürfen sich auf ein Spitzenspiel freuen. Leipzig stellt dem Dortmunder Wunderstürmer Erling Haaland die beste Abwehr der Liga entgegen. In bisher 14 Spielen gab es nur neun Gegentore. Sollte die Partie gegen den BVB zu Null ausgehen, würden die Leipziger ihren Club-Rekord einstellen. Doch auch die Dortmunder stehen hinten wieder stabil.

TV und Stream verfolgen? Wir haben euch alle Infos zur Live-Übertragung zusammengefasst. Wo könnt ihr Leipzig gegen Dortmund imverfolgen? Wir haben euch alle Infos zurzusammengefasst.

1. Fußball-Bundesliga: Leipzig gegen Dortmund

Nach einem gelungenen Start ins Jahr 2021 mit dem 2:0 gegen Wolfsburg erwartet BVB-Trainer Edin Terzic ein Spiel auf Augenhöhe. Die Partie zwischen dem Tabellen-Vierten und dem Bayern-Jäger Leipzig wird wohl in der Abwehr entschieden. Terzic hat sein Team in den vergangenen Wochen stabilisiert, doch erst das Topspiel am Samstag wird zeigen, wo der BVB tatsächlich steht.

Die Partie RB Leipzig gegen Borussia Dortmund im Überblick:

Spieltag: Bundesliga, 15. Spieltag

Anpfiff: 09.01.2021, 18:30 Uhr

Stadion: Red Bull Arena in Leipzig

Leipzig gegen BVB live im TV auf Sky oder im Stream bei DAZN?

Das Spiel zwischen dem RB Leipzig und dem BVB wird nicht im Free-TV gezeigt. Nur der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live im TV und im Stream:

TV: Sky Sport 1

Stream: Sky Go, Sky Ticket

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund im Free-TV

Für alle, die kein Sky-Abo haben und somit die Partie nicht live verfolgen können, gibt es die Möglichkeit, das Spiel in der Zusammenfassung zu sehen.

Zusammenfassung im Free-TV: ARD/ZDF am Samstag, 09.01.2021 um 18:00 Uhr

Bundesliga live: Die Übertragung im TV und Stream

Wo könnt ihr die Bundesliga-Spiele live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Hier bekommt ihr Infos zur Übertragung weiterer Spiele: