Nach Spielabbruch Waldhof Mannheim: DFB-Vize sieht Fan-Dialog am Ende

Waldhof Mannheim: DFB-Vize sieht Fan-Dialog am Ende

Mannheim / dpa

Der Vizepräsident des DFB hat nach dem Mannheimer Spielabbruch das Ende der Gesprächsbereitschaft mit Fans signalisiert.

Das Relegationsrückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen war am Sonntag kurz vor dem regulären Spielende beim Stand von 2:1 für Uerdingen abgebrochen worden. Grund dafür waren Rauchbomben, Raketen und Böllerschüsse auf den Tribünen des Mannheimer Carl-Benz-Stadions. Das Hinspiel hatte der KFC 1:0 gewonnen.

Der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat nach dem Mannheimer Spielabbruch in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga das Ende der Gesprächsbereitschaft mit Fans signalisiert.

„Der deutsche Fußball ist den Fans weite Schritte entgegengegangen. Und wenn das die Antwort auf ein Entgegenkommen und ein Dialogangebot ist, sind wir jetzt am Ende angekommen“, sagte Ronny Zimmermann dem „Mannheimer Morgen“ (Montag).

Zimmermann weiter, „Ich habe so etwas noch nie erlebt, einen Spielabbruch auf so einer Ebene. Da müssen wir nicht mehr über Fußballkultur sprechen, mit so etwas möchte ich nichts zu tun haben.“

Konsequenzen für Beteiligte

Nach dem Spielabbruch in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga hat der Geschäftsführer von Waldhof Mannheim eine konsequente Reaktion bei beteiligten Personen angekündigt.