In Deutschland warten Fußball-Fans noch auf eine finale Entscheidung, wie es mit der Bundesliga in Corona-Zeiten weitergehen soll. In den Niederlanden und Belgien ist bereits Schicht im Schacht - und nun auch in Frankreich. Die französische Regierung um Präsident Emmanuel Macron hat alle Sportevents in Frankreich verboten.

Ligue 1 abgebrochen: Konsequenzen für die Champions League

Das ist das Aus für die nationale Prof-Liga Ligue 1: Die Saison muss vorzeitig beendet werden, erklärte Frankreichs Premierminister Edouard Philippe am Dienstagnachmittag bekannt. "Die Saison 2019/2020 kann nicht weitergehen", sagte Philippe. Offenbar fürchtet Frankreichs Regierung eine zweite Ausbruchswelle des Coronavirus.

Diese Entscheidung hat auch Konsequenzen für die Champions League: Mit Paris Saint-Germain hat es ein französisches Team ins Viertelfinale des Turniers geschafft.