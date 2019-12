Christopher Ortmann (30) pfeift als Schiedsrichter Spiele in Berlins unteren Fußball-Ligen. Während der Woche arbeitet er bei der Müllabfuhr.Macht das Schiedsrichtern noch Spaß?Christopher Ortmann: Eigentlich schon. Aber es gibt auch Tage, an denen es nicht so toll ist. Wenn man zum Beispiel wei...