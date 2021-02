Die Bundesliga-Partie zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München am heutigen Freitagabend ist in mehrerer Hinsicht eine besondere. Das Spiel der 1. Bundesliga beginnt nicht wie gewohnt um 20:30 Uhr. Da der Rekordmeister aus München direkt im Anschluss zur Club-WM nach Doha fliegt, wurde die Partie in der Hauptstadt um eine halbe Stunde vorverlegt.

Das Duell gegen die Bayern ist für Hertha ein schwerer Brocken. Nach fünf sieglosen Partien in Folge wollen die Berliner aber „nicht irgendwie überleben“. Helfen soll dabei wohl auch Sami Khedira. Der 33-Jährige feiert nach zehn Jahren bei Real Madrid und Juventus Turin sein Bundesliga-Comeback.

Für die Fußball-Fans dürfte es somit in jedem Fall eine ereignisreiche Partie werden. Doch wo ist das Spiel live im TV und Stream zu sehen? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

1. Bundesliga heute: Hertha BSC gegen FC Bayern

Ein Blick auf die Statistik zeigt: Hertha BSC holte in fünf der vergangenen acht Bundesligaspiele gegen den FC Bayern Punkte: ein Sieg, vier Unentschieden. Doch auch andere Zahlen sprechen für sich: Hertha verbucht in bislang 19 Saisonspielen in der Liga 25 Tore. Allein Bayern-Stürmer Robert Lewandowski kommt schon auf 24.

Alle Infos zum Bundesligaspiel im Überblick:

Spieltag: Bundesliga, 20. Spieltag

Anpfiff: 05.02.2021, 20:00 Uhr

Stadion: Olympiastadion Berlin

Hertha gegen FC Bayern bei DAZN – Übertragung live im Stream

Die Bundesliga-Partie zwischen Hertha und Bayern wird nur im Stream und nicht im Free-TV zu sehen sein. Auch der Pay-TV-Sender Sky hat keine Übertragungsrechte.

Alle Infos zur Übertragung im Überlick:

TV: -

Live-Stream: DAZN

Bundesliga 2020/21 Übertragung: Welche Spiele werden wo live gezeigt?

Die Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 sind überwiegend beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, der 266 der 306 Bundesliga-Spiele live im Bezahlfernsehen überträgt. Außerdem bringt der Streaming-Sender DAZN Partien aus dem sublizensierten Eurosport-Rechtepaket (vor allem Freitagspartien und Montagsspiele sowie Sonntagsbegegnungen um 13:30 Uhr). Im Free-TV, also bei ARD und ZDF, sind hingegen nur wenige Spiele live zu sehen, dafür gibt es die Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien in der Sportschau (ARD) sowie im Sportstudio (ZDF).

So teilen sich die Sender im deutschen TV die Bundesliga-Spiele in der aktuellen Saison 2020/21 auf:

Die Spiele am Freitagabend überträgt der Streamingdienst DAZN, Anpfiff ist immer um 20:30 Uhr. Zudem hat der Sender die Rechte an den Sonntagsspielen um 13:30 Uhr sowie an den Montagsspielen, die um 20:30 Uhr beginnen.

Den Großteil der Bundesliga-Spiele überträgt wie bereits erwähnt Sky. Das Paket beinhaltet folgende Partien: Alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele um 15:30 und 18:00 Uhr, die Partien der englischen Wochen (Spiele am Dienstag und am Mittwoch) sowie die Highlights der Spiele direkt nach Abpfiff.

ZDF: Live im Free-TV zu sehen gibt es die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde am 1. Spieltag und am 18. Spieltag sowie die Zusammenfassungen der Partien im Sportstudio am Samstag.