Das Topspiel am heutigen Freitagabend zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München ist für viele Fussball-Fans ein Klassiker der Bundesliga. So auch für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, der vor dem Traditionsduell feststellt: „Erst einmal ist es nicht ein Klassiker, sondern für mich historisch der Klassiker. Nicht etwa Dortmund gegen Bayern.“

Auch wenn Borussia Mönchengladbach die Bayern nicht wie in der Vorsaison als Spitzenreiter empfängt, gilt die „Elf vom Niederrhein“ längst wieder als Spitzenteam. Fans können sich also auf ein spannendes Spitzenspiel der Bundesliga freuen.

Wo das Spiel im live im TV und Stream zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

1. Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München

Vor dem großen Duell steht Marco Rose mit seiner Borussia mehr als der FC Bayern unter Druck: „Wir brauchen die Überzeugung, dass wir natürlich auch den Bayern an einem guten Tag weh tun können. Dass wir sie dann auch schlagen können. Das haben wir durchaus im Tank“, sagte der Gladbach-Coach. „Wir wollen etwas zählbares mitnehmen. Das wäre gut und wichtig in unserer Situation.“ Anders als in der Vorsaison beim 2:1 der Gladbacher empfängt die Borussia die Bayern nicht als Tabellenführer, sondern nur als Tabellen-Siebter mit vier Punkten Rückstand auf die Champions-League-Plätze.

Alle Infos zum Bundesligaspiel im Überblick:

Spieltag: Bundesliga, 15. Spieltag

Anpfiff: 08.01.2021, 20:30 Uhr

Stadion: Borussia-Park, Mönchengladbach

Gladbach Bayern bei DAZN – Übertragung live im TV und Stream

Die Bundesliga-Partie zwischen Gladbach und Bayern wird nur im Stream und nicht im TV zu sehen sein. Dennoch könnt ihr euch das Spiel auf dem Fernseher ansehen. Dazu müsst ihr die DAZN-App nur auf eurem Smart-TV installieren. Alle Infos zur Übertragung im Überlick:

TV: -

Live-Stream: DAZN, Eurosport 2 HD Extra

Fussball-Bundesliga live: Gladbach vs. Bayern bei Sky

Das Spiel am Freitagabend wird nicht live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Allerdings wird es auf Sky Sport Bundesliga 1 HD eine Zusammenfassung der Partie geben. Die „Highlights XXL“ starten um 22:15 Uhr.