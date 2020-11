Gerd Müller vergleichen? Geht das? Der ehemalige Stürmer von Bayern München, Europameister von 1972 und Weltmeister von 1974, ist schließlich die Stürmer-­Ikone schlechthin. Doch wäre er in der heutigen Zeit auch so erfolgreich? Könnte er im so taktisch geprägten, modernen (Hochgeschwindigk...