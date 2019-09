Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewinnt zum Auftakt der Qualifikation zur EM 2021 mit 1:0 gegen Montenegro. Alexandra Popp gelang ein Dreierpack, Klara Bühl traf zweimal.

Zehn Tore im ersten Spiel nach der Weltmeisterschaft in Frankreich: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat gegen Montenegro einen ersten Schritt in Richtung Qualifikation für die EM 2021 gemacht. Vor 6275 Zuschauern und einer stimmungsvollen Kulisse im Kasseler Auestadion kam die Elf von Martina Voss-Tecklenburg problemlos zu einem 10:0-Sieg.

Doch auch wenn das Ergebnis eindrucksvoll aussieht: Montenegro präsentierte sich schwach. Der Gegner, der erst seit 2012 eine Frauen-Nationalmannschaft hat, kam nur wenige Mal in die deutsche Spielhälfte. Selbst bei eigenen Freistoßsituationen lösten die Montenegrinerinnen ihre Fünfer-Abwehrkette nicht auf, in den wenigen Offensivaktionen waren zwei, maximal drei Spielerinnen beteiligt.

Kopfballtor gelingt der 1,58 Meter großen Linda Dallmann

„Wir wollten Spielfreude zeigen“, sagt die Bundestrainerin. Diese Vorgabe löste ihre Mannschaft von Beginn an auch ein: Nach drei Minuten gab Svenja Huth mit dem 1:0 den Anstoß zum Torfestival. Popp legte nach und traf insgesamt dreimal. Ihr erstes Länderspieltor, durch einen satten Distanzschuss aus 25 Metern, erzielte Innenverteidigerin Sara Doorsoun. Das war das 6:0 wenige Minuten nach der Halbzeitpause. Turid Knaak, die auf der ungewohnten Position des rechten Außenverteidigers spielte, machte das 7:0 (54.), die beiden eingewechselten Offensivspielerinnen Lea Schüller und Linda Dallmann legten in der 84. und in der 88. nach – wobei die nur 1,58 Meter große Spielerin des FC Bayern München das 10:0 mit dem Kopf erzielte.

Trefferquote von Popp: 51 Tore in 102 Länderspielen

Alexandra Popp, die eine herausragende Trefferquote von nun 51 Toren in 102 Länderspielen aufweist, war mit ihrem Dreierpack zwar zufrieden. Die 28-Jährige sagt aber auch: „Ich weiß natürlich einzuordnen, dass das wesentlich einfacher war, als beispielsweise gegen Schweden.“

Am Dienstag spielt das Team in Lwiw gegen die Ukraine, einer der wohl stärksten Gegner in der Qualifikationsgruppe. Dann wird sich deutlicher zeigen, auf welchem Level die DFB-Frauen zwei Monate nach der Weltmeisterschaft stehen.

So spielten sie:

Frohms – Knaak, Doorsoun, Oberdorf, Gwinn (61. Rauch) – Huth, Magull, Marozsàn, Däbritz (52. Schüller), Bühl – Popp (51. Dallmann)

Tore: 1:0 Huth (3.), 2:0 Popp (8.), 3:0 Popp (24.), 4:0 Bühl (34.), 5:0 Popp (38.), 6:0 Doorsoun (52.), 7:0 Knaak (54.), 8:0 Bühl (59.), 9:0 Schüller (84.), 10:0 Dallmann (88.)

