Fast ein halbes Jahr nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel wählt der Deutsche Fußball-Bund einen neuen Präsidenten. Der Freiburger Fritz Keller ist beim DFB-Bundestag am Freitag in Frankfurt einziger Kandidat. Die Wahl des 62-Jährigen zum 13. DFB-Chef gilt als sicher. Der durch viele Krisen und Skandale geschwächte Verband verpasst sich zudem eine Strukturreform. Alle geschäftlichen Bereiche werden in eine GmbH ausgelagert. Dazu gehören auch die Aktivitäten der Nationalmannschaft, die DFB-Direktor Oliver Bierhoff verantwortet. Keller will zunächst im operativen Bereich wirken. Langfristig versteht er seine Position eher als Aufsichtsrat.