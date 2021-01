Am Mittwoch, 20.01.2021, hat der FC Augsburg am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem FC Bayern München den amtierenden deutschen Meister zu Gast. Doch nachdem der Rekordmeister überraschend gegen Holstein Kiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden war, wurde zwischenzeitlich Kritik laut. Auch wenn die Bayern am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg mit einem 2:1 Arbeitssieg wieder etwas in die Spur kamen, ist von der gewohnten Dominanz des Rekordmeisters aktuell wenig zu sehen. Für Augsburg, betonte Bayern-Trainer Hansi Flick daher, „müssen wir nochmal einen Tick an unserer Leistung drehen“.

Ob den Bayern gegen den FCA eine Leistungssteigerung gelingt, können Fußball-Fans am Mittwochabend live im TV und Stream sehen. Alle Infos zur Übertragung im Überlick.

1. Bundesliga: FC Augsburg gegen FC Bayern München

Vor dem bayrischen Derby zwischen Augsburg und Bayern ist die Favoritenrolle klar verteilt. Die Bayern stehen mit 36 Zählern und vier Punkten Abstand zu Platz zwei an der Spitze der Bundesligatabelle. Augsburg ist nach einem starken Saisonbeginn in das Mittelfeld der Liga abgerutscht. Zudem verloren die bayrischen Schwaben die letzten beiden Spiele gegen Bremen und Stuttgart. Nun kommt der FC Bayern, gegen den der FCA in der Vergangenheit nicht besonders gut aussah: 18 der letzten 23 Begegnungen gewannen die Münchener. Diese Saison jedoch hat bisher eines gezeigt: Die Bayern sind nicht unschlagbar.

Alle Infos zum Bundesligaspiel im Überblick:

Spieltag: Bundesliga, 15. Spieltag

Anpfiff: 20.01.2021, 20:30 Uhr

Stadion: WWK Arena, Augsburg

DAZN, Sky, Free-TV oder Stream: Wer überträgt Augsburg gegen Bayern?

Die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Auch das Streamingportal DAZN hat keine Übertragungsrechte für das Spiel. Die Begegnung wird lediglich im Pay-TV auf Sky zu sehen sein. Zudem bietet der Sender einen Livestream an.

Die Übertragung auf einen Blick:

Free-TV: keine

Pay-TV: SkySport 1

Stream: SkyGo, SkyTicket

Bundesliga 2020/21 TV-Übertragung: Welche Spiele werden wo live gezeigt?

Die Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 sind überwiegend beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, der 266 der 306 Bundesliga-Spiele live im Bezahlfernsehen überträgt. Außerdem bringt der Streaming-Sender DAZN Partien aus dem sublizensierten Eurosport-Rechtepaket (vor allem Freitagspartien und Montagsspiele sowie Sonntagsbegegnungen um 13:30 Uhr). Im Free-TV, also bei ARD und ZDF, sind hingegen nur wenige Spiele live zu sehen, dafür gibt es die Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien in der Sportschau (ARD) sowie im Sportstudio (ZDF).

So teilen sich die Sender im deutschen TV die Bundesliga-Spiele in der aktuellen Saison 2020/21 auf:

Die Spiele am Freitagabend überträgt der Streamingdienst DAZN, Anpfiff ist immer um 20:30 Uhr. Zudem hat der Sender die Rechte an den Sonntagsspielen um 13:30 Uhr sowie an den Montagsspielen, die um 20:30 Uhr beginnen.

Den Großteil der Bundesliga-Spiele überträgt wie bereits erwähnt Sky. Das Paket beinhaltet folgende Partien: Alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele um 15:30 und 18:00 Uhr, die Partien der englischen Wochen (Spiele am Dienstag und am Mittwoch) sowie die Highlights der Spiele direkt nach Abpfiff.

ZDF: Live im Free-TV zu sehen gibt es die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde am 1. Spieltag und am 18. Spieltag sowie die Zusammenfassungen der Partien im Sportstudio am Samstag.