In der Bundesliga-Saison 2020/21 empfängt der VfB Stuttgart am Samstag, 16.01.2021, Borussia Mönchengladbach im eigenen Stadion. Für beide Mannschaften ist die Partie richtungsweisend. Der VfB, der sich aktuell auf Platz 10 im Tabellenmittelfeld befindet, kann mit einem Sieg an den Gladbachern vorbeiziehen. Die sind allerdings nach dem Sieg am vergangenen Freitag gegen den FC Bayern voller Selbstvertrauen: „Wir können das richtig einordnen, wir müssen dranbleiben. Das ist die Kernbotschaft, wir hatten viele Spiele, in denen wir nicht das Spielglück hatten. Heute haben wir es uns erarbeitet, aber in der Summe war es auch verdient.“

Wo wird das Spiel Stuttgart gegen Gladbach live im TV und im Stream zu sehen sein? Alles Infos zur Übertragung im Überblick.

Fußball-Bundesliga 2020/21: VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach

Die Tatsache, dass das bevorstehende Bundesligaspiel am Samstagabend ein Heimspiel für den VfB Stuttgart sein wird, dürfte den Gladbachern in die Karten spielen. Denn die Schwaben gehören trotz einer bislang bärenstarken Saison zu den heimschwächsten Teams. Mit 21 Punkten hat das Team von Pellegrino Materazzo zwar bereits die halbe Miete für den Klassenerhalt zusammen, im eigenen Stadion konnte der VfB jedoch bislang nur vier Punkte holen. Materazzo hatte seiner Mannschaft kürzlich scherzhaft gedroht, künftig auch vor Heimspielen im Hotel zu übernachten.

Alle Infos zum Bundesligaspiel im Überblick:

Spieltag: 16. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga

Anstoß: 16.01.2021 um 18:30 Uhr

Stadion: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Stuttgart gegen Gladbach Übertragung: Sky, DAZN, Free-TV oder Stream?

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Pay-TV Sender Sky hat die Übertragungsrechte für das Spiel. Auch im Stream zeigt Sky die Partie am Samstagnachmittag.

Die Übertragung auf einen Blick:

Free-TV: keine

Pay-TV: Sky Sport 1 HD

Stream: SkyGo, SkyTicket

Bundesliga 2020/21 TV-Übertragung: Welche Spiele werden wo live gezeigt?

Die Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 sind überwiegend beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, der 266 der 306 Bundesliga-Spiele live im Bezahlfernsehen überträgt. Außerdem bringt der Streaming-Sender DAZN Partien aus dem sublizensierten Eurosport-Rechtepaket (vor allem Freitagspartien und Montagsspiele sowie Sonntagsbegegnungen um 13:30 Uhr). Im Free-TV, also bei ARD und ZDF, sind hingegen nur wenige Spiele live zu sehen, dafür gibt es die Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien in der Sportschau (ARD) sowie im Sportstudio (ZDF).

So teilen sich die Sender im deutschen TV die Bundesliga-Spiele in der aktuellen Saison 2020/21 auf:

Die Spiele am Freitagabend überträgt der Streamingdienst DAZN, Anpfiff ist immer um 20:30 Uhr. Zudem hat der Sender die Rechte an den Sonntagsspielen um 13:30 Uhr sowie an den Montagsspielen, die um 20:30 Uhr beginnen.

Den Großteil der Bundesliga-Spiele überträgt wie bereits erwähnt Sky. Das Paket beinhaltet folgende Partien: Alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele um 15:30 und 18:00 Uhr, die Partien der englischen Wochen (Spiele am Dienstag und am Mittwoch) sowie die Highlights der Spiele direkt nach Abpfiff.

ZDF: Live im Free-TV zu sehen gibt es die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde am 1. Spieltag und am 18. Spieltag sowie die Zusammenfassungen der Partien im Sportstudio am Samstag.