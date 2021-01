Im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga, am 17.01.2021, wartet mit dem FC Bayern München ein schwerer Brocken auf den SC Freiburg. Die Preisgauer reisen als Tabellenachter in die bayrische Landeshauptstadt zum aktuellen Spitzenreiter der Liga. Doch, dass die Bayern nicht unbesiegbar sind, zeigte sich vergangenen Freitag bei der Auswärtsniederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Nach der überraschenden Pleite und der damit einhergehenden Kritik, war Bayern-Trainer Hansi Flick sichtlich angefressen. „Mein Job ist es, Ruhe zu bewahren. Mein Job ist es, mich auf die Mannschaft zu konzentrieren – und alles andere muss ich ausblenden“, sagte der Triple-Coach am Dienstag.

Ob die Bayern mit einem Sieg gegen den SC Freiburg die Kritiker stumm werden lassen, zeigt sich am Sonntagnachmittag. Wo die Partie dann live im TV und im Stream zu sehen sein wird, erfahrt ihr hier.

Fußball-Bundesliga 2020/21: FC Bayern München gegen SC Freiburg

Mit einem stabilen achten Tabellenplatz haben die Freiburger eine bislang gute Saisonleistung abgeliefert. Doch beim SC läuft derzeit nicht nur auf dem Platz alles rund. Durch die am Dienstag bekannt gegebene Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Klemens Hartenbach haben die Breisgauer, die zuletzt mit fünf Siegen in Folge einen Klubrekord aufgestellt haben, alle wichtigen Verantwortlichen langfristig an den Verein gebunden. Kurz vor Weihnachten waren bereits die Verträge mit Sportvorstand Jochen Saier und Finanzvorstand Oliver Leki vorzeitig verlängert worden.

Alle Infos zur Partie FC Bayern gegen Freiburg im Überlick:

Spieltag: 16. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga

Anpfiff: 17.01.2021 um 15:30 Uhr

Stadion: Allianz-Arena, München

Bayern gegen Freiburg Live-Übertragung: Sky, DAZN, Free-TV oder Stream?

Die Partie zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Pay-TV Sender Sky hat die Übertragungsrechte für das Spiel. Auch im Stream zeigt Sky die Partie am Sonntagnachmittag.

Die Übertragung auf einen Blick:

Free-TV: keine

Pay-TV: Sky Sport 1 HD

Stream: SkyGo, SkyTicket

Bundesliga 2020/21 TV-Übertragung: Welche Spiele werden wo live gezeigt?

Die Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 sind überwiegend beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, der 266 der 306 Bundesliga-Spiele live im Bezahlfernsehen überträgt. Außerdem bringt der Streaming-Sender DAZN Partien aus dem sublizensierten Eurosport-Rechtepaket (vor allem Freitagspartien und Montagsspiele sowie Sonntagsbegegnungen um 13:30 Uhr). Im Free-TV, also bei ARD und ZDF, sind hingegen nur wenige Spiele live zu sehen, dafür gibt es die Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien in der Sportschau (ARD) sowie im Sportstudio (ZDF).

So teilen sich die Sender im deutschen TV die Bundesliga-Spiele in der aktuellen Saison 2020/21 auf:

Die Spiele am Freitagabend überträgt der Streamingdienst DAZN, Anpfiff ist immer um 20:30 Uhr. Zudem hat der Sender die Rechte an den Sonntagsspielen um 13:30 Uhr sowie an den Montagsspielen, die um 20:30 Uhr beginnen.

Den Großteil der Bundesliga-Spiele überträgt wie bereits erwähnt Sky. Das Paket beinhaltet folgende Partien: Alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele um 15:30 und 18:00 Uhr, die Partien der englischen Wochen (Spiele am Dienstag und am Mittwoch) sowie die Highlights der Spiele direkt nach Abpfiff.

ZDF: Live im Free-TV zu sehen gibt es die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde am 1. Spieltag und am 18. Spieltag sowie die Zusammenfassungen der Partien im Sportstudio am Samstag.