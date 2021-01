Am Samstag, 16.01.2021 trifft Borussia Dortmund in der Bundesliga Saison 2020/21 auf den FSV Mainz 05. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache: Der BVB, mit sechs Punkten aus den letzten beiden Spielen, rangiert auf Tabellenplatz vier. Zudem konnte die Mannschaft am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen formstarke Leipziger ordentlich Selbstvertrauen tanken. „Wir wussten, dass dies ein sehr wichtiges Spiel werden würde. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, den wir mit vielen kleinen Schritten erreicht haben.“ Der FSV Mainz hingegen steht mit dem Rücken zur Wand. Mit nur sechs Zählern steht das Team von Trainer Bo Svensson auf dem letzten Tabellenplatz. Können die „05er“ das Wunder schaffen und die Borussia im eigenen Stadion ärgern?

Das können sich Fußball-Fans am Samstag vor dem Bildschirm ansehen. Doch wo wird die Partie live im TV und Stream gezeigt? Alle Infos zur Übertragung.

Fußball-Bundesliga 2020/21: Borussia Dortmund gegen FSV Mainz 05

Die Bilanz der Mainzer gegen den BVB macht wenig Hoffnung. Aus 28 Spielen konnte der BVB 16 für sich entscheiden. Der FSV gewann nur fünf der direkten Duelle. Ein Hoffnungsschimmer: Die letzte Begenung, am 32. Spieltag der letzten Saison, konnte der selbsternannte Karnevalsverein überraschend mit 0:2 gewinnen.

Alle Infos zum Bundesligaspiel im Überblick:

Spieltag: 16. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga

Anstoß: 16.01.2021, 15:30 Uhr

Stadion: Signal-Iduna-Park, Dortmund

BVB gegen Mainz Übertragung: Sky, Dazn, Free-TV oder Stream?

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05 wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Pay-TV Sender Sky hat die Übertragungsrechte für das Spiel. Auch im Stream zeigt Sky die Partie am Samstagnachmittag.

Die Übertragung auf einen Blick:

Free-TV: keine

Pay-TV: Sky Sport 1 HD

Stream: SkyGo, SkyTicket

Bundesliga 2020/21 TV-Übertragung: Welche Spiele werden wo live gezeigt?

Die Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 sind überwiegend beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, der 266 der 306 Bundesliga-Spiele live im Bezahlfernsehen überträgt. Außerdem bringt der Streaming-Sender DAZN Partien aus dem sublizensierten Eurosport-Rechtepaket (vor allem Freitagspartien und Montagsspiele sowie Sonntagsbegegnungen um 13:30 Uhr). Im Free-TV, also bei ARD und ZDF, sind hingegen nur wenige Spiele live zu sehen, dafür gibt es die Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien in der Sportschau (ARD) sowie im Sportstudio (ZDF).

So teilen sich die Sender im deutschen TV die Bundesliga-Spiele in der aktuellen Saison 2020/21 auf:

Die Spiele am Freitagabend überträgt der Streamingdienst DAZN, Anpfiff ist immer um 20:30 Uhr. Zudem hat der Sender die Rechte an den Sonntagsspielen um 13:30 Uhr sowie an den Montagsspielen, die um 20:30 Uhr beginnen.

Den Großteil der Bundesliga-Spiele überträgt wie bereits erwähnt Sky. Das Paket beinhaltet folgende Partien: Alle Samstagsspiele, alle Sonntagsspiele um 15:30 und 18:00 Uhr, die Partien der englischen Wochen (Spiele am Dienstag und am Mittwoch) sowie die Highlights der Spiele direkt nach Abpfiff.

ZDF: Live im Free-TV zu sehen gibt es die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde am 1. Spieltag und am 18. Spieltag sowie die Zusammenfassungen der Partien im Sportstudio am Samstag.