Am Sonntag, den 10.01.2021, empfängt der FC Augsburg den VfB Stuttgart im eigenen Stadion. Vor dem Schwaben-Derby am 15. Spieltag zollt der Augsburger André Hahn dem Team von Trainer Pellegrino Materazzo Respekt: „Stuttgart sorgt für viel Furore in der Liga“, sagte Hahn über den Tabellenelften, der nur einen Punkt hinter dem FCA liegt. „Für einen Aufsteiger machen sie es richtig gut.“ Mit einem Sieg könnte der FC Augsburg den Abstand zum VfB ausbauen, bei einer Niederlage jedoch kann der können die Stuttgarter den FC Augsburg in der Tabelle überholen.

Wir haben für euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Live-Stream im Überblick.

1. Fußball-Bundesliga: FC Augsburg gegen VfB Stuttgart

Der VfB reist mit zwei Niederlagen im Gepäck in die Fuggerstadt. Zudem haben die Stuttgarter an die Augsburger WWK-Arena keine guten Erinnerungen: In der Abstiegssaison verlor die Mannschaft mit dem Brustring mit 0:6. Aktuell sind die Voraussetzungen jedoch andere: Der VfB Stuttgart, aktuell auf dem elften Tabellenplatz, begeistert in dieser Saison mit schnellem, dynamischen Fußball die Liga. Zudem entwickelt sich die junge Mannschaft von Spiel zu Spiel. Mit dem FCA, der sich aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz befindet, wartet jedoch ein Gegner auf Augenhöhe.

Alle Infos zum Schwaben-Duell im Überblick:

Spieltag: Bundesliga, 15. Spieltag

Anpfiff: 10.01.2021, 15:30 Uhr

Stadion: WWK-Arena in Augsburg

Augsburg gegen Stuttgart live im TV auf Sky oder im Stream bei DAZN?

Das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart wird nicht im Free-TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live im TV und im Stream:

TV: Sky Sport 1

Stream: Sky Go, Sky Ticket

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart: Free-TV und Live-Ticker

Für alle, die kein Sky-Abo haben und somit die Partie nicht live verfolgen können, gibt es die Möglichkeit, das Spiel in der Zusammenfassung zu sehen. Zudem gibt es Live-Ticker, über die die Fans immer auf dem aktuellen Stand bleiben können.

Zusammenfassung im Free-TV: ARD/ZDF am Sonntag, 10.01.2021 um 18:00 Uhr

Live-Ticker: echo.de, kicker.de

Bundesliga live: Die Übertragung im TV und Stream

