Freundlich, entspannt, humorvoll. Thomas Helmer ist gut drauf, als ihn der Anruf aus Ulm erreicht. Mehr als eine halbe Stunde nimmt sich der ehemalige Fußball-Nationalspieler und heutige Fernseh-Moderator Zeit, um Fragen zu beantworten. Dann muss er los. „Etwas besorgen“, sagte er: „Meine Frau hat heute Geburtstag.“



Es gibt Fußballexperten, die sagen, Ex-Profis seien die besseren Trainer. Gilt das auch für Moderatoren?

Thomas Helmer (lacht): Nein, überhaupt nicht. Ich bin dankbar, dass ich den Doppelpass machen darf. Ich habe einfach gerne mit Menschen zu tun, unterhalte mich gerne, nicht nur im Fernsehen.

Sie haben bei den Bayern gespielt und in Dortmund. Für wen schlägt das Herz?

Ich kann diese Frage nicht hundertprozentig beantworten. Ich habe noch viele Kontakte nach Dortmund, wo wir alten Spieler uns häufiger mal zum Mittagessen treffen. Norbert Dickel ist unter anderem dabei, einer meiner besten Freunde.

Und was ist mit München?

Auch da besteht noch ein sehr gutes Verhältnis. Aber da ist es mit den Treffen schwieriger. Die alten Kollegen haben alle so viel zu tun. Meistens fehlt es an der Zeit.

Bayern München braucht Sahnetage in der Champions League

Drei Spieltage sind in der Bundesliga absolviert, jetzt ist Länderspielpause. Die Bayern haben zuletzt 6:1 gegen Mainz gewonnen. Wie sehen Sie die Entwicklung beim Meister?

Noch vor einigen Wochen war der Kader der Bayern in der Breite zu klein. Nun haben sie dies, unter anderem durch die Verpflichtung von Coutinho von Barcelona, behoben. Das ist schon gut.

Reicht das auch, um den Champions-League-Titel zu holen?

Es wird sehr schwer, weil die englischen oder spanischen Mannschaften oder auch Juventus Turin in Italien sicher nicht schlechter als die Bayern sind. Ich glaube, dass die Bayern die Vorrunde sicher schaffen.

Und dann?

Dann müssen sie in den K.o.-Spielen zwei Sahnetage erwischen. Gegen den FC Liverpool in der vergangenen Saison hatten sie nur einen, im Hinspiel.

Und schieden aus...

Ja, aber immerhin gegen den späteren Champions-League-Sieger.

Borussia Dortmund kann dem FC Bayern Titel abluchsen

Der BVB schwächelt und verliert bei Aufsteiger Union Berlin. Wie kann das sein?

Dortmund zeigt altbekannte Schwächen. Mich erschrecken ehrlich gesagt die Defizite bei der Verteidigung von Standardsituationen. Das ist in dieser Häufigkeit nicht nachvollziehbar. Gerade gegen die vermeintlich schwächeren Gegner lassen sie zu viele Punkte.

Ist das ein Einstellungsproblem?

Schwer zu sagen. Ich hoffe aber, dass sie dies im Laufe der Saison hinbekommen. Es könnte ein Warnschuss zu rechten Zeit gewesen sein.

Kann Dortmund den Bayern in diesem Jahr tatsächlich den Titel mal streitig machen?

Warum nicht? Ich traue es ihnen zu. Das erwarten sie doch auch von sich selbst. In den kommenden Wochen muss vom BVB eine Reaktion kommen.

Uli Hoeneß hat seinen baldigen Abschied als Bayern-Präsident und Aufsichtsratsboss angekündigt. Überrascht?

Ich bin schon überrascht, dass Uli loslassen kann. So kenne ich ihn gar nicht.

Towart-Titan Oliver Kahn hat Humor

Hoeneß hat gesagt, dass er einen Verein übergibt, der in sich ruht. Teilen Sie diesen Eindruck?

Das hat er wohl in Bezug auf den Aufsichtsrat gemeint.

Bei den Bayern ist doch immer was los. Man denke an die Scharmützel zwischen Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz-Rummenigge.

Scharmützel lassen sich in einem Klub wie dem FC Bayern nie vermeiden. Aber ich glaube, die Weichen sind jetzt gestellt. Und da hat Hoeneß ein gutes Gefühl.

Ihr Weggefährte Oliver Kahn wird Vorstandsmitglied und soll Rummenigge ablösen. Eine gute Lösung?

Die Lösung ist exzellent. Oli wird sich in diese Aufgabe reinbeißen. Ich weiß, wie ehrgeizig und akribisch er ist. Er kriegt das hin.

Wie sind Sie denn mit Oliver Kahn ausgekommen?

Gut. Also, was niemand glaubt: Oli hat viel Humor. Wirklich! Und er war schon während seiner aktiven Zeit ein Spieler, der über den Tellerrand des Fußballs hinausgeschaut und sich weitergebildet hat. Und wenn er auf dem Platz mal rumgebrüllt hat, haben wir gesagt: Oli, halt den Mund und geh’ zurück in dein Tor. Dann war er auch wieder ruhig.

Themenwechsel: Zweite Liga. Ist das in diesem Jahr tatsächlich die stärkste der Geschichte?

Ich finde die Liga sehr spannend und ausgeglichen. Die großen Namen wie der HSV und der VfB Stuttgart prägen diese Liga.

Ist der VfB auf einem guten Weg?

Finde ich schon. Ich hoffe, dass der VfB aufsteigt und bald wieder erste Liga spielt. Aber diese Liga ist holprig. Einfach wird das nicht.

