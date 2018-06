Fußball DFL gibt Bundesliga-Spielplan bekannt

Frankfurt/Main / dpa

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) stellt am Freitag den Spielplan der neuen Bundesliga-Saison vor. Ab 12 Uhr wird auf der Website bundesliga.de sowie in Sozialen Medien gezeigt, an welchen Spieltagen der 1. und 2. Bundesliga es zu welchen Paarungen kommt.

Auch Sky Sport News HD plant eine Übertragung der Präsentation. Die Bundesliga-Spielzeit beginnt am 24. August, Liga zwei startet bereits am 3. August. Das Eröffnungsspiel der Bundesliga wird Titelverteidiger Bayern München bestreiten - der Rekordmeister hat dabei kein automatisches Heimrecht.