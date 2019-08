Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Ein Ulmer im FCH-Trikot, ein Heidenheimer im Spatzen-Dress. Nicht nur Sebastian Griesbeck und Burak Coban haben die Seiten gewechselt.

Achtzehnhundertsechsundvierzig – bis zu diesem Jahr reicht sowohl die Geschichte des SSV Ulm 1846 Fußball wie auch des 1. FC Heidenheim zurück. Doch trotz der langen Fußball-Tradition standen sich die beiden Vereine noch nie in einem so hochklassigen Rahmen gegenüber wie an diesem Samstag (18....