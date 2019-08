Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Am Samstag stehen sich der SSV Ulm 1846 Fußball und der 1. FC Heidenheim in der ersten Runde des DFB-Pokals gegenüber. Drei Fragen an den Heidenheimer Trainer Frank Schmidt.

Heiß ist der 1. FC Heidenheim auf die erste Runde im DFB Pokal auf jeden Fall: Am Samstag, 10. August, ist der Zweitligist beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball zu Gast.

Im Video-Interview haben wir Frank Schmidt, Trainer beim 1. FC Heidenheim, zum Gegner SSV Ulm 1846 Fußball befragt.

Youtube

Wichtige Informationen für die Fans

Alle wichtigen Infos zum Spiel, Tipps für die Anfahrt und rund ums Stadion erfährst du hier:

