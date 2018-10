DFB Pokal Traumstart, dann Albtraum für Ulm

Ulm / Gerold Knehr

Was machen Wettanbieter bei einem Spiel zwischen einem krassen Außenseiter und einem haushohen Favoriten mitunter? Sie bieten eine sogenannte Handicap-Wette an, bei der der David einen Vorsprung vor dem Goliath bekommt.

Ähnliches spielte sich auch im Spiel der zweiten DFB-Pokalrunde zwischen Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball und Bundesligist Fortuna Düsseldorf ab. Die kleinen Spatzen gingen nach 13 Sekunden – vermutlich ein

Rekord in der Geschichte dieses Wettbewerbs – durch Ardian Morina in Führung. Genutzt hat ihnen dieser schnelle Vorsprung freilich nichts. Die Düsseldorfer schüttelten sich, machten das Handicap schnell wett – und gingen mit einem standesgemäßen 5:1-Erfolg als Sieger aus dieser Begegnung hervor.

Vor allem ein Mann bereitete den Ulmern Albträume: Dodi Lukebakio. Der schnelle 21-jährige Belgier mit kongolesischen Wurzeln bereitete das 2:1 von Rouwen Henning vor und erzielte die Treffer zum 3:1 (37.) und 4:1 (43.). Zuvor hatte Marvin Duksch (15.) für den Ausgleich gesorgt. Den Schlusspunkt setzte erneut Duksch mit seinem Kontertor (70.) zum 5:1-Endstand.

Die Erleichterung nach zuvor fünf Niederlagen in Folge war den Westdeutschen ins Gesicht geschrieben. „Alle Stürmer haben getroffen. Das gibt ihnen und uns allen viel Selbstvertrauen für die Bundesliga“, sagte der Ex-Stuttgarter Matthias Zimmermann.

Genauso erleichtert war auch Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel. „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und gut gespielt, nun fliegen wir mit einem guten Optimismus zurück.“ Ein Anliegen freilich hatte er noch, was den zweifachen Torschützen Lukebakio betraf: „Er ist ein guter Junge und hat hier eine gute Leistung gezeigt. Aber, mit Verlaub, gegen einen Viertligisten. Um in der Bundesliga anzukommen, braucht er noch viel Zeit. Man sollte ihn jetzt nicht in den Himmel loben.“

Die Ulmer hatten nach ihrem Blitzstart vor 17 000 Zuschauern im Donaustadion von einer erneuten Sensation wie in der ersten Pokalrunde beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt geträumt. Doch nach einer Viertelstunde hatte sich Düsseldorf gefangen und drehte das Spiel. „Wir haben es nicht geschafft, die gegnerischen Angriffe zu unterbinden. Düsseldorf war vor unserem Tor sehr effektiv“, sagte Trainer Holger Bachthaler. Fast alle gefährlichen Situationen des Bundesligisten wurde über die linke Ulmer Abwehrseite eingeleitet, wo Michael Schindele einen schweren Stand gegen Lukebakio hatte.

Nach der Führung hatten es die Ulmer versäumt, die Betonung auf die Defensive zu legen. „Wir sind eine mutige Mannschaft, die nicht hinten drin steht“, erklärte Schindeles Abwehrkollege Johannes Reichert. „Hinten war das mitunter fast schon Harakiri“, räumte Bachthaler ein. Dennoch hinterließen die munteren Spatzen einen guten Eindruck. Die Frage, was die Spatzen aus dem Pokal mitnehmen, beantwortete Sportvorstand Anton Gugelfuß so: „Jeder spürt, dass der Fußball in Ulm lebt.“