DFB-Pokal SSV Ulm will Düsseldorfer Krise ausnutzen

SSV Ulm will Düsseldorfer Krise ausnutzen

Ulm/Heidenheim/Osnabrück / gek/dpa/sid

Fünf magere Punkte hat Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in der Fußball-Bundesliga erst gesammelt. Kein gutes Zwischenfazit nach neun Spieltagen. Aber: Vier der fünf Zähler holte sich die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gegen Teams aus Baden-Württemberg. Ihren einzigen Sieg landeten die Westdeutschen gegen 1899 Hoffenheim (2:1), gegen das punkt- und torgleiche Mit-Schlusslicht VfB Stuttgart sprang in der Mercedes-Benz-Arena ein 0:0 heraus.

Heute (18.30 Uhr/Sky Sport 7) tritt Fortuna zum dritten Mal in dieser Saison gegen ein Team aus dem Ländle an. Die Zweitrunden-Begegnung im DFB-Pokal beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball soll für die Düsseldorfer zum Gesundbrunnen werden. „Das wird kein Selbstläufer, kann aber zur richtigen Zeit eine willkommene Abwechslung sein“, sagt Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer.

Ulm kann frei aufspielen

Geht es nach den Ulmern, wird die Partie für die Westdeutschen alles andere als ein Kurbad in Württemberg. „Die stehen mit dem Rücken zur Wand, wir können frei aufspielen“, sagt Ulms Stürmer David Braig. „Wir werden alles daransetzen, Düsseldorf zu schlagen“, verspricht Trainer Holger Bachthaler. Er fordert von seinem Team ein mutiges Auftreten. Ganz so wie beim 2:1 in der ersten Runde gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt, als die Spatzen bis zur 90. Minute gar mit 2:0 führten.

Der SV Rödinghausen freut sich auf das größte Spiel seiner Geschichte. Heute (20.45 Uhr/ARD) trifft der Verein aus der 10 000-Einwohner-Gemeinde in Ostwestfalen auf den großen FC Bayern München.

Das Traumlos hätte der 34-Jährige bereits in der ersten Runde mit seinem ehemaligen Klub SV Drochtersen/Assel erleben können, doch da war er schon Coach in Rödinghausen, wohin er zu Beginn der Saison gewechselt ist. „Wir haben uns einen ganz Großen gewünscht, und wir haben den Größten bekommen“, stellt der 34-jährige Trainer fest. Da das Häcker Wiehenstadion nur knapp 2500 Zuschauer fasst, zieht der Klub für die Pokalbegegnung ins 40 Kilometer entfernte Osnabrück um und empfängt die Bayern im Stadion an der Bremer Brücke, wo mehr als 16 600 Zuschauer Platz finden. Für den relativ unbekannten, aber sehr professionell aufgestellten Fünften der Regionalliga West ist der Werbewert der Partie enorm.

Die Spieler, die ihre Generalprobe beim 1. FC Kaan-Marienborn mit 2:0 gewannen, freuen sich auf ihren Karriere-Höhepunkt. „Es wird einer der schönsten Tage meines Lebens sein“, schwärmt Kapitän Daniel Flottmann. In den vergangenen zehn Jahren schaffte der Verein den Sprung aus der Kreisliga bis in die viertklassige Regionalliga, wo die Mannschaft derzeit auf Rang fünf in der Spitzengruppe rangiert. Das soll nicht das Ende des Weges sein. Ein Platz im oberen Drittel müsse es schon sein, erklärt Geschäftsführer Alexander Müller – und natürlich die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Die A-Jugend der Ostwestfalen könnte hierfür die Grundlage sein – sie spielt in der Weststaffel der Bundesliga und damit gegen Größen im Jugendfußball, wie Borussia Dortmund oder Schalke 04.

Bayern München fährt mit seinem letzten Aufgebot zum Spiel gegen Rödinghausen. Trainer Niko Kovac muss auf die angeschlagenen Arjen Robben (Rückenverletzung), Jerome Boateng (Magen-Darm-Virus) und James (Erkältung) verzichten. Mats Hummels und Leon Goretzka sind zudem angeschlagen. „Da müssen wir kurzfristig entscheiden, ob es geht“, sagt Kovac.

Schmidt warnt vor Konter

Nach dem Trainerwechsel beim SV Sandhausen stellt sich der 1. FC Heidenheim auf eine neue Spielweise ein. Die beiden Zweitligisten spielen heute (20.45 Uhr/Sky Sport 10) in Heidenheim um den Einzug ins Achtelfinale. Seit dem Trainerwechsel von Kenan Kocak zu Uwe Koschinat vor zwei Wochen habe es „gravierende Veränderungen in der Spielphilosophie“ gegeben, analysiert Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Vor allem vor dem schnellen Umschaltspiel und den gefährlichen Standards warnt Schmidt. Er vermutet ein enges Spiel und stellt sich auch auf eine Verlängerung ein.