DFB Pokal gegen Frankfurt SSV Ulm 1846 Fußball: Gewinnt Tickets für den Pokalkracher

Ulm / swp

Am 18. August ist es soweit: die Spatzen, Donaustadion, DFB-Pokal. Um 15.30 Uhr empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball in der ersten Runde Titelverteidiger Eintracht Frankfurt. Ein Hammerlos. Entsprechend sind Karten mittlerweile ein rares Gut. Aber wir verlosen für euch drei Mal zwei Karten für den Pokalknaller.

Das Gewinnspiel

Was ihr tun müsst, um zu gewinnen? Schickt uns ein Bild von Euch, wie ihr den SSV am 18. August in die zweite Runde des DFB-Pokal schreien wollt. Wir haben da schon mal vorgelegt, sind uns aber sicher: Das könnt ihr viel besser als wir!

Warum seid ihr die Richtigen? © Foto: Christian Wille

Unsere Mailadresse: online-redaktion@swp.de. Als Betreff gebt bitte „Spatzen gegen Adler“ an. Wir drücken euch die Daumen.