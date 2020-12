Auch am Mittwoch wird in den nächsten Spielen der zweiten Runde im DFB-Pokal mindestens ein Fußball-Bundesligist ausscheiden. Im Duell zweier Erstligisten empfängt der VfB Stuttgart am Abend (20.45 Uhr/ARD und Sky) den Südrivalen SC Freiburg. Zeitgleich ist der SV Werder Bremen beim Zweitligisten Hannover 96 gefordert und der abstiegsbedrohte FSV Mainz 05 hat den Zweitliga-Vierten VfL Bochum zu Gast.

Der von zahlreichen coronabedingten Ausfällen geplagte Bundesliga-Vierte VfL Wolfsburg trifft zuvor (18.30 Uhr/Sky) im Heimspiel auf den SV Sandhausen aus der 2. Liga. Weiterhin spielen Drittligist SV Wehen Wiesbaden gegen Zweitligist Jahn Regensburg sowie Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen gegen den Zweitliga-Fünften Fortuna Düsseldorf.

Abgeschlossen wird die zweite Pokalrunde erst im Januar mit den Partien Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt und Holstein Kiel gegen Cupverteidiger FC Bayern München.