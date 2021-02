Vier Mannschaften treten im Halbfinale des DFB-Pokals am 1. und 2. Mai 2021 an. Welche Teams sich dann in der Runde der letzten vier gegenüberstehen, wird wie gewohnt im Losverfahren nach den Viertelfinal-Begegnungen bestimmt.

Wann findet die DFB-Pokal Auslosung für das Halbfinale 2021 statt? Alle Infos zu Datum, Termine und Übertragung im Überblick.

DFB Pokal Auslosung Halbfinale 2021: Termin und Uhrzeit

Das bevorstehende DFB-Pokal Viertelfinale wird am 2. und 3. März 2021 ausgetragen. Nach dem Halbfinale am 1. und 2. Mai steigt dann das Finale im Berliner Olympiastadion am 13. Mai. Welche Mannschaften im Halbfinale aufeinandertreffen werden, wird am 7. März bestimmt.

Alle Infos zur Halbfinal-Auslosung in der Übersicht:

Wann: 7. März 2021

Wo: ARD Studio in Köln

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Auslosung Halbfinale: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wie in jedem Jahr überträgt die ARD auch in der DFB-Pokal Saison 2020/21 die Auslosung des Halbfinales.

Free-TV: ARD um 18:30 Uhr

Pay-TV: Keine

Livestream: ard.de

Wer ist noch im DFB Pokal 2021? Diese Teams stehen im Viertelfinale

Welche Teams haben es ins DFB-Pokal Viertelfinale geschafft? Nach den beiden Achtelfinal-Spieltagen steht jetzt fest, welche Mannschaften weiter auf den Pokal hoffen dürfen.

Diese Teams sind für das Viertelfinale qualifiziert:

Rot-Weiss Essen (durch ein 2:1 n.V. gegen Bayer 04 Leverkusen)

Holstein Kiel (durch ein 7:6 i.E. gegen SV Darmstadt 98)

Werder Bremen (durch ein 2:0 gegen Greuther Fürth)

Borussia Dortmund (durch ein 3:2 n.V. gegen SC Paderborn 07)

VfL Wolfsburg (durch ein 1:0 gegen FC Schalke 04)

RB Leipzig (durch ein 4:0 gegen VfL Bochum)

Jahn Regensburg (durch ein 4:3 i.E. gegen 1. FC Köln)

Borussia Mönchengladbach (durch ein 2:1 gegen VfB Stuttgart)