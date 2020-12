Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat eine erneute Überraschung im DFB-Pokal verpasst. Die Sachsen unterlagen Zweitligist SV Darmstadt 98 0:3 (0:1) und schieden in der zweiten Runde aus.

Das Duell mit den Hessen hatte sich Dresden noch durch einen fulminanten Sieg gegen den Hamburger SV in der ersten Runde gesichert. Fabian Schnellhardt (24. Minute) sorgte mit einem Traumtor für die Führung der Gäste, Seungho Paik (59.) erhöhte und Torjäger Serdar Dursun (72.) traf zum Endstand.

Schon vor dem Anpfiff hatte Dynamo einen Rückschlag erlitten. Die 30.000 Luftballons auf der Haupttribüne, die in dem leeren Stadion die fehlenden Fans symbolisieren sollten, mussten fast vollständig wieder entfernt werden. Durch Starkwind mit Geschwindigkeiten von teils über 50 km/h hätten sich vermehrt Luftballons aus ihren Verankerungen an den Sitzplätzen gelöst und konnten dadurch unkontrolliert auf den Rasen gelangen, teilte der Club mit. Dresden hatte über 72.000 Geistertickets für das Spiel abgesetzt.

Darmstadt bestimmte die Partie von Beginn an, Drittliga-Tabellenführer Dresden stellte sich oft hinten rein. Nach einigen guten Möglichkeiten fiel der Ball Schnellhardt 20 Meter vor dem Tor vor die Füße und der Mittelfeldspieler traf mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel. In einer Phase, als Dresden besser ins Spiel fand, sorgte Paik nach einem Doppelpass mit dem zweiten Tor der Hessen für die Vorentscheidung. Dursun setzte sich dann zu leicht im Strafraum durch und traf mit einem Schuss aus kurzer Distanz.

© dpa-infocom, dpa:201222-99-790689/2