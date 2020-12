Morgen Abend, am 22.12.2020, empfängt der FC Schalke 04 den SSV Ulm 1846 Fußball in der Veltins-Arena. In der zweiten Runde des DFB-Pokals tritt der Bundesligist aus Gelsenkirchen gegen den Viertligisten aus Schwaben an.

Läuft die Partie im Free-TV? Zeigen ARD, ZDF oder Sport1 das Spiel im Fernsehen und könnt ihr es kostenlos online im Livestream verfolgen? Wir klären alle Fragen zur Übertragung.

DFB-Pokal: FC Schalke 04 gegen SSV Ulm 1846 Fußball

Ulmer Heimrecht. Um die fehlenden Einnahmen durch die aktuelle Corona-Situation zu kompensieren, Es ist erst das zweite Mal, dass die Vereine im Rahmen eines DFB-Pokalspiels aufeinandertreffen. Als klassentieferer Verein hätten eigentlich die. Um die fehlenden Einnahmen durch die aktuelle Corona-Situation zu kompensieren, hat der SSV jedoch getauscht

Das Pokalspiel auf einen Blick:

Spieltag: 22.12.2020

Anpfiff: 18:30 Uhr

Stadion: Veltins-Arena in Gelsenkirchen

TV, Live-Stream, Liveticker: Die Übertragung am 22.12.2020

nicht im Free-TV übertragen. Als einziger Sender zeigt der Bezahlsender Sky die Partie. Den kostenpflichtigen Livestream zum DFB-Pokal in Gelsenkirchen gibt es bei Sky Go. Das Spiel vom FC Schalke 04 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball wirdübertragen. Als einziger Sender zeigt der Bezahlsenderdie Partie. Den kostenpflichtigenzum DFB-Pokal in Gelsenkirchen gibt es bei

Die Übertragung auf einen Blick:

Free-TV: keine

Pay-TV: Sky (Sport 5)

Livestream: Sky Go

DFB-Pokal im Free-TV oder Stream?

Einzelne Partien des DFB-Pokals werden im Fernsehen oder im kostenlosen Livestream übertragen. Die Spiele vom Achtel- und Viertelfinale, die im Februar und März stattfinden, werden dann häufiger im Free-TV oder Stream gezeigt. Aktuell sind es in der zweiten Hauptrunde nur diese beiden Spiele, die im Fernsehen live und gratis ausgetrahlt werden:

22.12.2020: Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund (Sport1)

13.01.2021: Holstein Kiel - FC Bayern München (ARD)

DFB-Pokal im TV und Livestream bei Sky

Beim Bezahlsender Sky gibt es dagegen DFB-Pokal satt: Am Dienstag und Mittwoch zeigt der Sender insgesamt 14 Spiele live. Die restlichen Partien außer Schalke und Ulm im Überblick:

Dienstag, 22.12.2020

18.00 Uhr: FC Augsburg - RB Leipzig live und exklusiv auf Sky Sport 4

18.00 Uhr: 1. FC Köln - VfL Osnabrück live und exklusiv auf Sky Sport 6

18.00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth live und exklusiv auf Sky Sport 7

19.45 Uhr: Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund live auf Sky Sport 3

20.35 Uhr: SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach live und exklusiv auf Sky Sport 4 und 8

20.35 Uhr: 1. FC Union Berlin - SC Paderborn live und exklusiv auf Sky Sport 5 und 9

20.35 Uhr: Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 live und exklusiv auf Sky Sport 6 und 10

Mittwoch, 23.12.2020

18.00 Uhr: Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf live und exklusiv auf Sky Sport 3

18.00 Uhr: VfL Wolfsburg - SV Sandhausen live und exklusiv auf Sky Sport 4

20.35 Uhr: Hannover 96 - SV Werder Bremen live und exklusiv auf Sky Sport 3 und 7

20.35 Uhr: VfB Stuttgart - SC Freiburg live auf Sky Sport 4 und 8

20.35 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum live und exklusiv auf Sky Sport 5

20.35 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg live und exklusiv auf Sky Sport 6

DFB Pokal Finale 2021

Das Team, das weiterkommt, darf weiterhin vom DFB-Pokalfinale träumen. Das Finale wird an Christi Himmelfahrt im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Die Termine vom Achtelfinale bis zum Finale im Überblick:

Achtelfinale: 2./3. Februar 2021

Viertelfinale: 2./3. März 2021

Halbfinale: 1./2. Mai 2021