DFB-Pokal-Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen 1. FC Heidenheim: Am Donnerstag standen die Fans beim exklusiven Vorverkauf der Südwest Presse Schlange für die Tickets.

Das DFB-Pokal-Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den Bundesligisten 1. FC Heidenheim 1846 ist begehrt. Entsprechend groß ist der Andrang beim exklusiven Ticket-Vorverkauf der Südwest Presse in Ulm. Noch bevor die Türen am Donnerstag um 8 Uhr öffneten, standen die Fans in einer langen Schlange für die Karten an.

