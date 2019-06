Drei Wochen nach dem Sieg des FC Bayern im Finale in Berlin gegen RB Leipzig wird die erste DFB-Pokalrunde für die kommende Saison ausgelost. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zieht die Weltmeisterin von 2003, Nia Künzer, am Samstag um 18 Uhr in der ARD die Lose. Vor allem die niedrigklassigen Clubs hoffen traditionell auf einen berühmten Gegner. Der FSV Salmrohr ist als Sechstligist der unterklassigste aller 64 qualifizierten Vereine. Die erste Runde findet vom 9. bis zum 12. August statt. Das Endspiel ist für den 23. Mai 2020 angesetzt.