Die DFB-Pokal Auslosung für das Viertelfinale findet am Sonntg, den 07.02.2021 statt. Welche der acht Teams, die das Achtelfinale am 02. und 03. Februar 2021 überstanden haben, im Viertelfinale aufeinandertreffen werden, bestimmt dann die Ziehung aus einem Lostopf. Die Mannschaft, die zuerst gezogen wird, erhält das Heimrecht. Ausnahme hierbei ist der Regionalligist Rot-Weiss Essen. Sollte sich die Mannschaft im Achtelfinale gegen Leverkusen durchsetzen, bekämem sie als Amateurverein automatisch das Heimrecht.

Alle weiteren Infos rund um die Auslosung im Überlick.

Auslosung DFB-Pokal Viertelfinale 2021: Termin und Uhrzeit

Ausgetragen wird das Viertelfinale des DFB-Pokals am 2. und 3. März 2021. Nach dem Halbfinale am 1. und 2. Mai steigt das Finale im Berliner Olympiastadion am 13. Mai. Welche Mannschaften im Viertelfinale aufeinandertreffen werden, wird am 7. Februar bestimmt.

Alle Infos zur Auslosung in der Übersicht:

Wann: 7. März 2021

Wo: ARD Studio in Köln

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Auslosung Viertelfinale: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wie in jedem Jahr überträgt die ARD auch in der DFB-Pokal Saison 2020/21 die Auslosung des Viertelfinales.

Free-TV: ARD um 18:30 Uhr

Pay-TV: Keine

Livestream: ard.de

DFB-Pokal 2020/2021 Achtelfinale: Mannschaften, Übertragung, Termine

Das DFB-Pokal Achtelfinale findet am 2. und 3. Februar 2021 statt. Alle Begegnungen, mit den Infos zur Übertragung, im Überblick:

Dienstag, 02. Februar 2021

Mitwoch, 03. Februar 2021