Das Achtelfinale im DFB-Pokal 2020/21 steht an. Am Dienstagabend, 02.02.2021, empfängt dann Holstein Kiel den SV Darmstadt 98 im eigenen Stadion. Die Kieler dürften voller Selbstbewusstsein in die Achtelfinal-Partie gehen, hatte man in der zweiten Pokalrunde doch den großen FC Bayern München im Elfmeterschießen besiegt und aus dem Turnier geworfen.

Mit dem SV Darmstadt wartet nun ein scheinbar leichterer Gegner. Der Ligakonkurrent findet sich aktuell in der 2. Bundesliga am unteren Tabellenende wieder, Holstein Kiel steht nach einer bislang starken Saison in Reichweite der Aufstiegsplätze. Wer schafft es ins Viertelfinale des DFB-Pokals? Wer fliegt aus dem Turnier?

Das alles können Fußball-Fans live im TV und im Stream verfolgen. Ob die Partie im Free-TV übertragen wird, erfahr ihr hier.

DFB Pokal 2020/21: Holstein Kiel gegen SV Darmstadt 98

Während es Holstein Kiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit dem großen FC Bayern aufnehmen musste, wartete auf Darmstadt 98 eine vergleichbar einfachere Aufgabe. Deutlich gewannen „die Lilien“ in der letzten Runde gegen Drittligist Dynamo Dresden mit 3:0.

Der direkte Vergleich beider Vereine ist ausgeglichen: In acht Begegnungen konnte Darmstadt drei Mal gewinnen. Drei Mal trennte man sich Unentschieden. Zwei Mal gewannen die Kieler.

Die DFB-Pokal Achtelfinal-Partie nochmal im Überlick:

Spieltag: Achtelfinale, DFB-Pokal

Anpfiff: 02.02.2021 um 18:30 Uhr

Stadion: Holstein-Stadion, Kiel

DFB-Pokal, 2. Runde: In einer denkwürdigen Nacht bezwang der krasse Außenseiter Holstein Kiel, nach einer grandiosen kämpferischen Leistung, den Rekordmeister FC Bayern München im Elfmeterschießen mit 6:5. Die Bayern sind somit in der 2. Runde aus dem Pokal ausgeschieden - zum ersten Mal nach 20 Jahren.

© Foto: Christian Charisius/dpa

Holstein Kiel gegen Darmstadt 98: Live im Free-TV und Stream?

Fußball-Fans fragen sich vor der Partie am Dienstagabend, 02.02.2021, zwischen Holstein Kiel und Darmstadt 98, ob das DFB-Pokalspiel live im Free-TV gezeigt wird. Die Antwortet lautet: Nein. Lediglich Sky hat die Übetragungsrechte an der Achtelfinal-Begegnung.

Free-TV: Nein

Pay-TV: Sky

Online-Stream: SkyGo, SkyTicket

DFB-Pokal Achtelfinale: Diese Spiele werden kostenlos im Fernsehen übertragen

Die gute Nachricht für alle, die kein Pay-TV Abonnement haben: Drei Achtelfinalspiele werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein: Die Sender ARD und Sport1 übertragen die Partien live und in voller Länge.

Borussia Dortmund gegen SC Paderborn (02.02.2021, 20:45 Uhr, ARD)

VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach (03.02.2021, 20:45 Uhr, ARD)