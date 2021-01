Am Mittwoch, 13.01.2021, hat Holstein Kiel die wohl beste deutsche Mannschaft zu Gast: Mit dem FC Bayern München reist der deutsche Rekordmeister in den Norden, um im Nachholspiel des DFB Pokals mit einem Sieg das Achtelfinale zu erreichen. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Holstein Kiel spielt in der 2. Fußball-Bundesliga, dort aber seit einigen Wochen sehr erfolgreich. Es könnte also trotz des Klassenunterschieds ein spannendes Duell werden.

Wo wird das Spiel übertragen? Wird die Partie live im Free-TV zu sehen sein? Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

DFB Pokal 2020/21: Holstein Kiel gegen FC Bayern München

Holstein Kiel ist stark in die Saison 2020/21 der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Stand jetzt befinden sich die „Störche“ auf dem dritten Tabellenplatz. Die Münchener sind trotz der Auswärtsniederlage bei Gladbach weiterhin Tabellenführer in der 1. Bundesliga. Der Sieger der Pokalbegegnung hat im Achtelfinale Heimrecht gegen den Zweitligisten Darmstadt 98.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel im Überblick:

Spieltag: Nachholspiel der 2. Runde im DFB-Pokal

Anpfiff: Mittwoch, 13.01.2021, um 20:45 Uhr

Stadion: Holstein-Stadion in Kiel

Holstein Kiel gegen FC Bayern: Live im Free-TV und Stream?

Fußball-Fans fragen sich vor der Partie am Mittwoch zwischen Holstein Kiel und FC Bayern, ob das DFB-Pokalspiel live im Free-TV gezeigt wird. Die gute Nachricht: Die Begnung wird live im Ersten zu sehen sein. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel im TV sowie im Internet im Livestream.

Free-TV: ARD

Pay-TV: Sky

DFB-Pokal Sendezeiten: Kiel gegen Bayern auf ARD und Sky

Wann beginnt die Übertragung der Partie zwischen Holstein Kiel und FC Bayern? Alle Infos in der Übersicht:

Übertragung ARD: 13.01.2021, 20:15 Uhr in der Sportschau