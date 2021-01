Im DFB-Pokal Achtelfinale geht es für den Zweitligisten SC Paderborn am Dienstag, 02.02.2021, in den Ruhrpott. Mit Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund wartet dann ein harter Brocken auf die Mannschaft von Cheftrainer Steffen Baumgart, dessen Erinnerungen an den BVB alles andere als positiv sind. Denn in der letzten Saison, als die Paderborner noch in der 1. Bundsliga spielten, ging man gegen die Schwarz-Gelben sang und klanglos mit 1 zu 6 unter.

Wer vor der Achtelfinal-Partie der Favorit ist, steht daher fest. Für eine Überraschung ist der DFB-Pokal jedoch immer zu haben, zumal Dortmund in dieser Saison trotz einiger guter Leistungen auch immer mal wieder gegen vermeintlich schwächere Gegner patzte. Die gute Nachricht für alle Fußball-Fans: Die Partie wird live im Free-TV und Stream gezeigt.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

DFB-Pokal 2020/21: Borussia Dortmund gegen SC Paderborn

Der direkte Vergleich vor der Achtelfinal-Partie ist eindeutig: Der BVB konnte in acht Begegnungen fünf Mal gegen den SC Paderborn gewinnen. Drei Mal trennte man sich unentschieden. Dass die Paderborner allerdings gegen Erstliga-Mannschaften gewinnen können, zeigten sie bereits im Turnierverlauf. In der zweiten Runde gewann der SC gegen Union Berlin mit 2:3.

Die Begegnung in der Übersicht:

Spieltag: Achtelfinale im DFB-Pokal

Anpfiff: 02.02.2021, 20:45 Uhr

Stadion: Signal Iduna Park, Dortmund

Hitzig ging es in der zweiten Runde des DFB-Pokals zwischen dem SC Paderborn und Union Berlin zu. Am Ende konnte Paderborn mit einem Sieg überraschend das Viertelfinale erreichen.

© Foto: Roland Weihrauch/dpa

Dortmund gegen Paderborn Übertragung: Live im Free-TV und Stream

Die Partie zwischen dem BVB und Paderborn ist eines von drei Spielen im Achtelfinale des DFB-Pokals, das live im Free-TV gezeigt wird. Die ARD hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Zudem wird das Spiel auch im Pay-TV auf Sky zu sehen sein. Beide Sender bieten zusätzlich Livestreams an.

Free-TV: ARD

Pay-TV: Sky

Stream: ard.de, SkyGo, SkyTicket

DFB-Pokal Achtelfinale: Diese Spiele werden kostenlos im Fernsehen übertragen

Drei Achtelfinalspiele werden im frei empfangbaren Fersehen zu sehen sein: Neben der Partie Dortmund gegen Paderborn zeigen die Sender ARD und Sport1 weitere Spiele kostenlos im Fernsehen:

VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach (03.02.2021, 20:45 Uhr, ARD)