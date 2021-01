Wenn am Dienstag, 12.01.2021, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt im Nachholspiel der DFB-Pokal Saison 2020/21 aufeinandertreffen, handelt es sich dabei um ein Duell der Pokal-Spezialisten. Denn für beide Vereine ist es nicht lange her, dass sie im Endspiel um den DFB-Pokal Titel standen. Die Eintracht aus Frankfurt erreichte das Finale 2017, Bayer Leverkusen schaffte es vergangenen Juli. Der große Unterschied: Nur Frankfurt konnte das Endspiel damals für sich entscheiden. Leverkusen unterlag dem FC Bayern München mit 2:4. Beide Mannschaften haben sich das Ziel gesetzt das Viertelfinale zu erreichen, um dem Traum vom Finale in Berlin ein Stückchen näher zu kommen.

Welchem der beiden Teams das gelingt, können Fußball-Fans live im TV und im Stream verfolgen. Doch wird die Partie im Free-TV gezeigt? Alles rund um die Übertragung des Pokalspiels im Überblick.

DFB-Pokal 2020/21: Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen

Vor dem Duell am Dienstag ist der gegenseitige Respekt groß. Bei Bayer, das wegen einer Überbelastungsreaktion erneut auf das 17-jährige Ausnahmetalent Florian Wirtz verzichten muss, sitzt der Frust der 1:2-Niederlage in der Liga zehn Tage vor dem erneuten Duell noch tief. „Frankfurt ist ein sehr guter Gegner. Das können vor allem wir sagen, weil wir da zurecht verloren haben“, sagte Bayer-Trainer Peter Bosz: „Aber so wie dort spielt man hoffentlich nur einmal im Jahr, denn das war nicht gut. Am Dienstag haben wir die Chance, es besser zu machen.“

Alle Infos zum Pokalspiel im Überblick:

Spieltag: Nachholspiel der 2. Runde des DFB Pokals

Anpfiff: 12.01.2021, 20:45 Uhr

Stadion: BayArena, Leverkusen

Leverkusen gegen Frankfurt Übertragung: Live im Free-TV oder Stream?

Das DFB Pokalspiel zwischen Leverkusen und Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen. Dennoch könnt ihr euch das Spiel ansehen. Sky zeigt die Partie live im Pay-TV und im Livestream.

Free-TV: -

Pay-TV: Sky

Live-Stream: SkyGo, SkyTicket

Holstein Kiel und dem FC Bayern, wird im Free-TV gezeigt. Es gibt jedoch auch eine gute Nachricht, für alle Fußballfans ohne Sky-Abo: Das zweite Nachholspiel im DFB Pokal am Mittwoch, 13.01.2021, zwischenund demwird imgezeigt. Alle Infos zur Übertragung der Partie findet ihr hier.

DFB-Pokal Leverkusen vs. Frankfurt: Sendezeit und Sendetermin auf Sky

Das Duell der Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt wird am Dienstag ab 20.30 Uhr live auf Sky Sport 1 gezeigt.

Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service SkyTicket live bei den Pokalspielen dabei sein.